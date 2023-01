Viele der großen RPG-Reihen haben mittlerweile ihre Heimat exklusiv auf der Xbox gefunden: The Elder Scrolls, Fallout, The Outer Worlds, Fable. PlayStation hat zwar zwar weiterhin das Final-Fantasy-Genre, aber dennoch wird es immer schwieriger, sich für eine der Next-Gen-Konsolen zu entscheiden.

PlayStation 5 Facts

Nachdem Microsoft mehrere große Spielestudios gekauft hat, ist es gar nicht mehr so einfach, sich zu entscheiden: Lieber die PS5 oder die Xbox Series kaufen? Spiele wie TES 6 und Starfield werden exklusiv auf Xbox Series und PC erscheinen. Auch The Outer Worlds 2 und Fable sind – wenn sie denn herauskommen – bei Xbox Series und PC.

PlayStation hat aber weiterhin viele eigene Spielreihen, darunter God of War, Marvel's Spider-Man und natürlich Final Fantasy. Es zeigt sich jedoch, dass gerade große Open-World-RPGs wie die The-Elder-Scrolls-Reihe eine neue Heimat auf der Xbox finden. Einen Vorteil hat jedoch die Xbox-Exklusivität: Alle Xbox-exklusiven Spiele erscheinen auch auf dem PC, was nur einige ausgesuchte PlayStation-exklusive Spiele schaffen. Falls ihr einen Gaming-PC besitzt, lohnt sich eine PS5 wahrscheinlich eher.

Wollt ihr allein nach den Spielen entscheiden, so haben wir eine Liste aller großen angekündigten Spiele beider Plattformen zusammengestellt. Welche Konsole die „besseren“ Spiele hat, ist 2023 so schwer zu entscheiden wie noch nie zuvor.

Lesetipp Warum ich PS Plus kündige und mir den Xbox Game Pass hole

PlayStation: Exklusive Spiele im Jahr 2023

Auch wenn das Jahr 2023 gerade erst begonnen hat, stecken bereits so einige konsolenexklusive Spiele in den Startlöchern. Einige dieser Spiele – wie Forspoken – erscheinen nicht für die PS4, sondern nur für die Current-Gen-Konsole PS5. Gleichzeitig erscheint Forspoken allerdings auf dem PC, und nach zwei Jahren soll es auch auf der Xbox Series in den Release gehen. Meistens hängt so eine Exklusivität also an variierenden Bedingungen.

Hier sind die wichtigsten PlayStation-exklusiven Spiele dieses Jahr:

Forspoken – Release am 24. Januar 2023

– Release am 24. Januar 2023 Season: A Letter to the Future – Release am 31. Januar 2023

– Release am 31. Januar 2023 Horizon: Call of the Mountain (PSVR) – Release am 22. Februar 2023

– Release am 22. Februar 2023 Horizon Forbidden West: Burning Shores (DLC) – Release am 19. April 2023

(DLC) – Release am 19. April 2023 Final Fantasy 16 – Release am 22. Juni 2023

– Release am 22. Juni 2023 Marvel's Spider-Man 2 – Release im Herbst 2023

Kommende exklusive Spiele für die PS5 (ohne Releasetermin)

Final Fantasy 7 Rebirth

Silent Hill 2 Remake

Death Stranding 2

The Last of Us Multiplayer

Goodbye Volcano High

Xbox: Exklusive Spiele 2023

Microsoft hat aufgeholt – das ist ein Fakt. Durch den Kauf von Studio-Giganten wie Bethesda, Arkane Studios, Zenimax Online Studios, Obsidian Entertainment und Ninja Theory konnte Microsoft sich so einige Xbox-exklusiven Spiele sichern. Darunter sind recht viele Rollenspielreihen, wie etwa Fable, The Elder Scrolls, Fallout und The Outer Worlds. Im Moment versucht Microsoft Activision Blizzard zu kaufen; ob der Deal durchgeht, ist noch ungewiss.

Hier sind die wichtigsten Xbox-exklusiven Spiele dieses Jahr:

Starfield – Release in der ersten Jahreshälfte 2023

– Release in der ersten Jahreshälfte 2023 Redfall – Release im Frühjahr 2023

– Release im Frühjahr 2023 Forza Motorsport – Release im Frühjahr 2023

– Release im Frühjahr 2023 Stalker 2: Heart of Chornobyl – Release 2023

– Release 2023 Planet Of Lana – Release 2023

– Release 2023 ARK 2 – Release 2023

Starfield | Erster Trailer zum neuen Spiel der Skyrim-Entwickler

Kommende exklusive Spiele für die Xbox Series (ohne Releasetermin)

The Elder Scrolls 6

Fable

State of Decay 3

Everwild

The Outer Worlds 2

Senua's Saga: Hellblade 2

PS5 vs. Xbox Series: Wer hat die Nase vorne? Abonniere uns

auf YouTube

Die eigentliche Frage ist: Für wen lohnt sich welche Konsole?

Es würde zu lange dauern, jeden einzelnen Unterschied der beiden Next-Gen-Konsolen hier aufzulisten. Bezogen auf die Spiele, solltet ihr euch selbst ein Bild machen und dann entscheiden, welche exklusiven Spiele euch mehr zusagen. Im Moment könnten Open-World-RPG-Fans durchaus zur Xbox umschwenken: Mit TES 6 und dem neuen Fable-Teil in Aussicht, wird die Xbox Series ziemlich schmackhaft gemacht.

PlayStation-Fans können sich stattdessen auf Action-Adventure-Blockbuster wie Teile der Horizon-Reihe freuen, oder auf Marvel's Spider-Man 2. Auch JRPGs – allen voran Final Fantasy – finden oft ihre Heimat auf der Sony-Konsole.

Ein letzter Punkt wäre außerdem der immer beliebter werdende Xbox Game Pass: Für das Abonnement erhaltet ihr Zugang zu über 100 durchweg beliebten und erfolgreichen Spielen, wobei Xbox-exklusive Games stets im Game Pass erscheinen.