„Die werden für dummes Sabbeln bezahlt“ – so äußert sich MontanaBlack in einem seiner letzten Streams über deutsche Politiker, als das Thema der Cannabis-Legalisierung zur Sprache kommt. Im Video spricht er Klartext.

MontanaBlack scheint mit der Arbeit der deutschen Politiker aktuell alles andere als zufrieden zu sein – das legt zumindest ein neuer Clip des erfolgreichen Streamers nahe.

Als einer seiner Zuschauer ihm vom Gesetzesentwurf für die Cannabis-Legalisierung in Deutschland erzählt, scheint sich bei Monte ein Schalter umzulegen:

„Eins muss man den Politikern lassen: Sabbeln könn’ die. Die werden für dummes Sabbeln bezahlt. Aber umsetzen können sie wenig. Die erzählen dir immer, wie schön der Tag ist und was sie alles machen. (…) Und sie erzählen dir genau das, was du hören willst, damit sie Stimmen bekommen und anderen Kram. Aber am Ende ist die Umsetzung meistens mangelhaft.“