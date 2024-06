Samsung bekommt ein Problem: Xiaomi greift dort an, wo es besonders wehtut

Xiaomi bietet zwar sehr viele verschiedene Smartphones an, doch einige Modelle schaffen es nie aus China raus. Ganz zur Freude von Samsung, denn so gibt es weniger Konkurrenz. Doch das soll sich ändern, denn Xiaomi soll an einem neuen Falt-Handy arbeiten, das auch international erscheint. Das könnte für Samsung zu einem echten Problem werden.

Xiaomi Mix Flip könnte international erscheinen

Wenn ihr ein Falt-Handy von Xiaomi kaufen wollt, dann seid ihr in Deutschland aktuell aufgeschmissen. Obwohl das chinesische Unternehmen Falt-Handys im Heimatland anbietet, gibt es diese international nicht zu kaufen. Xiaomi könnte jetzt aber seine Chance sehen. Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass Samsung massiv Marktanteile an Huawei verloren hat. Mit einem Mix Flip könnte Xiaomi auch etwas vom Kuchen abzweigen.

Das Xiaomi Mix Flip wäre dabei eine Alternative zum kommenden Galaxy Z Flip 6 von Samsung. Es ist jetzt erstmal bei einer Zulassungsbehörde außerhalb Chinas aufgetaucht (Quelle: GSMArena). Die Zeichen stehen also gut, dass dieses Handy auch in anderen Ländern angeboten wird und Samsung so noch mehr Konkurrenz bekommt. Leider ist aktuell nicht bekannt, wann ihr mit der Einführung des Xiaomi Mix Flip rechnen könnt. Das Falt-Handy wurde noch nicht einmal in China offiziell enthüllt. Entsprechend kann die internationale Markteinführung noch längere Zeit dauern.

Das Xiaomi Mix Fold 3 wurde nur in China verkauft:

Xiaomi Mix Fold 3: Falt-Handy vorgestellt

Das erwartet euch mit dem Xiaomi Mix Flip

Laut früheren Gerüchten soll es sich beim Xiaomi Mix Flip um ein High-End-Smartphone mit Snapdragon 8 Gen 3, 50-MP-Hauptkamera, 60-MP-Teleobjektiv und 12-MP-Ultraweitwinkel handeln. Xiaomi trifft also schon einmal eine echte Schwachstelle von Samsung, denn die Kameras der Z-Flip-Handys sind nicht berauschend. Angeblich soll das Handy sogar Satellitenkommunikation unterstützen. Es wird spannend sein zu sehen, was das Handy noch so zu bieten hat und wie viel es kostet. Vieles steht aktuell noch in den Sternen.

