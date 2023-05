Samsung spielt wieder einmal ganz oben mit, wenn es um Software-Updates geht. Im Grunde zeitgleich mit Google hat Samsung das neueste Software-Update für seine aktuellen Top-Smartphones veröffentlicht. Mit dabei ist eine wichtige Verbesserung der Kamera. Es werden aber auch viele Probleme und Sicherheitslücken geschlossen.

Samsung Electronics Facts

Samsung startet mit Mai-Update für neue Handys

Wenn ihr ein Samsung Galaxy S23, S23 Plus oder S23 Ultra besitzt, dann solltet ihr direkt nachschauen, ob euch nicht ein neues Software-Update zur Verfügung gestellt wird. Ab sofort wird nämlich auf den neuen Top-Smartphones das Mai-Update ausgerollt. Besitzerinnen und Besitzer der Galaxy-S23-Smartphones in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern haben schon erfolgreiche Aktualisierungen gemeldet (Quelle: SamMobile).

Das Mai-Update ist je nach Modell etwas über 300 MB groß und sollte über das WLAN installiert werden. Samsung hat auch schon den Changelog veröffentlicht und darin verraten, was alles verbessert wird. So werden insgesamt über 70 Sicherheitslücken gestopft, die in letzter Zeit aufgetaucht sind. Da geht es nicht nur um das Android-Betriebssystem, sondern auch um die zusätzliche Software-Oberfläche, die Samsung auf seinen Smartphones vorinstalliert.

Speziell bei den Galaxy-S23-Smartphones gibt es zudem eine wichtige Verbesserung, die Samsung gar nicht direkt erwähnt. Mit dem Mai-Update sollten nämlich auch die Low-Light-Eigenschaften der Kameras verbessert werden, sodass diese bessere Fotos in der Dämmerung und Nacht aufnehmen. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Optimierungen für die Kamera wirklich enthalten sind.

Diese Samsung-Tipps solltet ihr kennen:

Samsung Einsteiger-Tipps: Diese Einstellungen solltet ihr ändern! Abonniere uns

auf YouTube

Weitere Samsung-Geräte werden folgen

Samsung verteilt das Mai-Update zuerst für die Galaxy-S23-Smartphones. In den nächsten Stunden, Tagen und Wochen werden aber alle relevanten Smartphones und Tablets folgen. Wenn ihr also ein Smartphone oder Tablet besitzt, welches noch Software-Updates erhält, dann werdet ihr in Kürze ebenfalls mit diesem Software-Update versorgt und auf den neuesten Stand gebracht.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.