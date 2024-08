Samsung bricht beim Galaxy A55 ein Tabu – zum Vorteil der Besitzer

Samsung hat mit den Galaxy-S24-Smartphones die Galaxy AI und spannende KI-Features eingeführt. Bisher hat das Unternehmen die neuen Funktionen nur für High-End-Smartphones bereitgestellt. Es hieß auch immer, dass das vorerst so bleibt. Neue Mittelklasse-Handys wurden ausgeschlossen, obwohl sie technisch eigentlich dazu in der Lage wären. Das soll sich laut einer Quelle bald ändern.

Samsung soll KI auf Galaxy A55 und A35 bringen

Wenn ihr KI-Features auf Samsung-Geräten nutzen wollt, dann müsst ihr ein High-End-Smartphone besitzen. Alle Funktionen gibt es bei den Galaxy-S24-Modellen. Der günstigste Einstieg ist aktuell das Galaxy S23 FE. Dort funktioniert aber nicht alles. Laut SamMobile soll es bald noch günstigere Optionen gäben. Angeblich soll Samsung noch im August oder September die Galaxy AI auf das Galaxy A55 (Test) und Galaxy A35 bringen.

SamMobile hat keine Informationen darüber, welche KI-Funktionen genau auf den Smartphones landen. Die Quelle geht aber davon aus, dass rechenintensive Features nicht umgesetzt werden. Freigeschaltet werden soll die Galaxy AI mit dem Update auf One UI 6.1.1. Ihr werdet also nicht auf Android 15 und One UI 7 warten müssen. Ob noch ältere A-Klasse-Handys versorgt werden, ist nicht bekannt. Das Galaxy A35 arbeitet mit dem Chip des Galaxy A54. Technisch könnte das A-Klasse-Smartphone die Galaxy AI also theoretisch ausführen. Ob Samsung das am Ende auch will, bleibt die andere Frage.

Das Samsung Galaxy A55 ist bereits stark im Preis gesunken:

Samsung hat mit der Galaxy AI große Pläne

Samsung möchte die Galaxy AI auf so viele Geräte wie nur möglich sehen. Laut SamMobile möchte das Unternehmen die KI-Funktionen auf über 200 Millionen Galaxy-Geräte bringen. Dazu gehören Smartphones, Tablets und Smartwatches. Damit das klappt, braucht Samsung die A-Klasse-Handys, denn die verkaufen sich aktuell am besten. Besonders das Galaxy A55 erfreut sich nach dem Preisverfall großer Beliebtheit. Ab 2026 könnte Samsung dann Geld für den Service verlangen.

