Wenn es darum geht, neue Ideen für Smartphones zu entwickeln, dann hat sich Samsung mit zu den wichtigsten Unternehmen gemausert. Jetzt wurde eine neue Entwicklung bekannt, die es in der Form so noch nie gab. Wird sie wirklich Realität?

Samsung plant ein Smartphone mit abnehmbarem Display

Der südkoreanische Hersteller ist führend auf dem Markt der faltbaren Smartphones und möchte bald mehrfach faltbare Geräte und ausziehbare Handys bauen. Während diese Entwicklungen schon greifbar sind, kommt nun ein neues Patent um die Ecke, das wie eine Idee aus der Zukunft wirkt. Samsung möchte nämlich einen schmalen Streifen des Displays eines Smartphones abnehmbar machen und als Smartwatch nutzen. Soll dann wie folgt aussehen:

Ein Teil der Smartphones kann so zur Smartwatch werden. Wieso sollte man das überhaupt wollen? Wir gehen davon aus, dass es dabei um einen medizinischen Aspekt geht. In dem Armband könnten Sensoren verbaut sein, die zur Analyse dienen. Es muss dafür wohl nur auf den Arm gelegt und kann danach wieder am Handy angedockt werden. Sieht in dem Fall noch nicht wirklich alltagstauglich aus, ist aber auch nur ein Patent. Die Idee stammt bereits aus 2018 und wurde erst jetzt öffentlich. Samsung bemüht sich stark im medizinischen Sektor, wie kürzlich mit einem dehnbaren OLED-Display bekannt wurde, das am Arm befestigt wird. Das könnte eine Möglichkeit sein, das Smartphone mit einzubinden, das man sowieso immer dabei hat.

In diesem Video seht ihr viele Produkte, die Samsung noch plant:

Samsung Galaxy Watch 4 wohl mit BIA-Sensor

Mit der Galaxy Watch 4 wird Samsung wohl einen BIA-Sensor einführen, der bisher sonst in keiner Smartwatch zum Einsatz kommt. Das zeigt das große Interesse des Unternehmens, im medizinischen Bereich voranzukommen. Damit lässt sich die Zusammensetzung des Körpers analysieren und so effektiver Sport treiben. Ob es wirklich dazu kommt, erfahren wir auf dem MWC-2021-Event. Wir werden zeitnah darüber berichten.

