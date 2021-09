Das Samsung Galaxy A50, Galaxy A51 und Galaxy M31 sind echte Verkaufsschlager. Die Mittelklasse-Smartphones leiden aber wohl etwas an Altersschwäche. Viele Besitzerinnen und Besitzer zeigen sich sehr besorgt, denn die Handys verhalten sich seit einiger Zeit sehr komisch.

Samsung Galaxy A50, A51 und M31 mit Stabilitätsproblemen

Mit jedem neuen Software-Update, das Samsung für seine Galaxy-Smartphones veröffentlicht, wird angeblich auch immer die Stabilität verbessert. Besitzerinnen und Besitzer des Galaxy A50 (zum Test), Galaxy A51 (zum Test) und Galaxy M31 aber auch anderer Mittelklasse-Modelle wie dem Galaxy M30s und Galaxy M31s können das kaum glauben. Die Smartphones ruckeln und stottern immer häufiger. Im schlimmsten Fall starten sie sich unangekündigt einfach neu (Quelle: SamMobile). Da sich die Schwierigkeiten jetzt häufen, wurde das Problem bekannt.

Samsung hat das Problem, das in erster Linie wohl in Indien bestehen soll, wahrgenommen, aber noch keine Lösung in Aussicht gestellt. In den offiziellen Foren beschweren sich mittlerweile unzählige Menschen über Probleme mit diesen Handys. Normale Altersschwäche ist es nicht, denn viele der millionenfach verkaufen Modellen laufen sauber.

Alle der oben genannten Samsung-Handys haben eins gemeinsam: den Exynos-9610- und Exynos-9611-Prozessor. Ob dieser Schuld an der Misere ist? Es könnte auch der Speicher sein, der mit der Zeit für Probleme sorgt. Denkbar wären aber auch Schwierigkeiten mit der Software. Letztere könnte Samsung zumindest lösen.

Samsung kann keine Probleme bei den Smartphones gebrauchen

Die Verkaufszahlen von Samsung-Smartphones sinken und Xiaomi holt immer mehr auf. Da kann das südkoreanische Unternehmen absolut keine Probleme mit Altersschwäche bei Mittelklasse-Smartphones wie dem Galaxy A50 oder Galaxy A51 gebrauchen, die sich millionenfach verkauft haben. Sie gehören zu den wichtigsten Stützpfeilern des Smartphone-Geschäfts von Samsung. Es wird spannend sein zu sehen, ob das Unternehmen die Probleme lösen kann.