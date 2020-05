Bildquelle: GIGA

Das Samsung Galaxy A50 gilt als eine günstige Alternative zum Galaxy S10 – nur viel billiger. Mittlerweile ist der Preis des Mittelklasse-Smartphones so massiv gefallen, dass sich der Kauf absolut lohnt, wenn man nicht unbedingt ein High-End-Smartphone haben möchte. Mehr Handy braucht nämlich im Grunde keiner.

Samsung Galaxy A50: Der Preis wird immer attraktiver

Originalartikel:

Als das Samsung Galaxy A50 im April 2019 zum Preis von 349 Euro auf den Markt kam, waren wir bereits vom Preis-Leistungs-Verhältnis positiv überrascht. So viel Smartphone für so wenig Geld? Wer Samsung-Handys kennt, weiß aber, dass die Preise nicht lange halten – so ist es auch beim Galaxy A50. Mittlerweile ist der Preis deutlich unter die 300-Euro-Marke gefallen, wie die nachfolgende Grafik zeigt:

Besonders zum Marktstart ist der Preis auf einen Schlag deutlich gefallen. Danach hat er sich stabilisiert. Mittlerweile wird das Galaxy A50 bei Samsung für nur noch 236,81 Euro angeboten – und das ist ein richtig guter Preis.

Samsung Galaxy A50: Was macht das Handy so besonders?

Das Samsung Galaxy A50 hat uns schon bei der Präsentation positiv überrascht. Das südkoreanische Unternehmen hat zwar angekündigt, dass die Mittelklasse gestärkt werden soll, ein so gutes Smartphone haben wir aber nicht erwartet. Folgende Highlights zeichnen das Galaxy A50 aus:

Fast randloses Super-AMOLED-Display mit kleiner Kerbe

Fingerabdrucksensor unter dem Bildschirm

Triple-Kamera auf der Rückseite

Viel interner Speicher (128 GB) und Arbeitsspeicher (4 GB)

Riesiger Akku mit einer Kapazität von 4.000 mAh

Besonderes Design mit spezieller Farbgebung

Zudem hat Samsung damit begonnen, Funktionen des Galaxy S10 auf das Galaxy A50 zu übertragen. Das Smartphone wird von Update zu Update immer besser. Wer mehr zu dem Galaxy A50 erfahren möchte, kann sich den Test auf GIGA durchlesen und die Bildqualität der Kamera anschauen:

Samsung Galaxy A50: Für wen lohnt sich der Kauf?

Für alle, die einfach nur ein gutes Mittelklasse-Smartphone suchen, das gut aussieht, viel Speicher besitzt, tolle Funktionen hat und eine lange Laufzeit bietet. Der Fingerabdrucksensor unter dem Display ist zwar nicht perfekt, insgesamt konnte das Smartphone aber überzeugen. Wer eine höhe Bildqualität bei Fotos erwartet, der sollte tatsächlich eher zu einem Galaxy S10 greifen. Dieses kostet aber mehr das Doppelte. Da ist das Samsung Galaxy A50 eine vernünftige Alternative.