Bildquelle: Bild: Samsung

Anfang Januar 2020 läutete Samsung mit seiner neuen Ax1-Mittelklasse-Serie das Smartphone-Jahr ein. Mit dem Samsung Galaxy A71 ist eines der wichtigsten Geräte bereits nach 3½ Monaten deutlich günstiger zu haben. Der aktuelle Bestpreis liegt mehr als 20 % unter dem Startpreis. Wir zeichnen die Preisentwicklung nach.

Samsung Galaxy A71 Facts

Samsung Galaxy A71 aktuell zum Bestpreis bei MediaMarkt und Saturn

Derzeit haben MediaMarkt und Saturn das Samsung Galaxy A71 auf 369 Euro (versandkostenfrei) reduziert. Das ist der aktuelle Bestpreis.

Historisch liegt der Bestpreis laut dem Preisvergleichsportal idealo.de bei 360,86 Euro, erreicht im Zeitraum vom 10. bis 14 April 2020. Der Preis bei MediaMarkt und Saturn ist nah dran und unterbietet diesen sogar, wenn man den 10 Euro Neukunden-Coupon bei der Bestellung des Newsletters vor der Bestellung nutzt (Saturn, MediaMarkt)

Bilderstrecke starten (4 Bilder) Samsung Galaxy A51 & A71: Farben der Smartphones im Überblick

Rückblick und Prognose: Preisentwicklung des Samsung Galaxy A71

Bei Release am 8. Januar 2020 hatte das Samsung Galaxy A71 einen UVP von 479 Euro. Angesichts der Konkurrenz am Markt und Erfahrungen mit vergleichbaren Samsung-Geräten in der Vergangenheit war absehbar, dass eine schnelle Korrektur des Preises nach unten stattfinden sollte. Bereits zum 31. Januar lag der Online-Bestpreis bei 426 Euro – mehr als 50 Euro weniger. Am Valentinstag zwei Wochen später konnte man das Gerät für 385,48 Euro bekommen, am 28. Februar gab es ein neues Preistief mit der Bestmarke von 375,25 Euro. Nicht einmal 2 Monate nach Release hatte sich der Preis also schon um über 100 Euro verringert.

Ab diesem Zeitpunkt flachte der Preisverfall deutlich ab. Auch wenn die Bestpreise Mitte März und Mitte April noch einmal leicht unterboten wurden, gab es im März und April eher eine Seitwärtsbewegung des Bestpreises, mit Ausreißern nach oben und unten zu verzeichnen. Angesichts der Unsicherheit in der Branche kann man einen Neupreis von rund 370 Euro derzeit als sehr guten Preis für das Samsung Galaxy A71 werten.

Angesichts der Preisentwicklung des Vorgängergeräts Galaxy A70 wäre anzunehmen, dass der Preis von Frühjahr bis Herbst relativ stabil bleibt und neue Tiefpreise erst etwa zum Black Friday beziehungsweise Cyber Monday zu erwarten sind. Aufgrund der Corona-Krise ist jedoch schwer zu beurteilen, wie die Preisentwicklung für den Rest 2020 ausfällt.

Offene Fragen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Kann Samsung angesichts der Krise genug Geräte bauen, um die Nachfrage zu befriedigen? Wird die wirtschaftliche Situation in Deutschland eher zu einer nachlassenden Begeisterung für den Kauf neuer Handys führen oder andersherum die Nachfrage in der Smartphone-Mittelklasse noch befeuern? Wie stark wirkt sich das aufs Preisgefüge aus? Finden Prime Day und Black Friday 2020 überhaupt statt? All das können wir zum aktuellen Zeitpunkt – Ende April 2020 – noch überhaupt nicht absehen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es einen großen Preisverfall in den nächsten Wochen geben wird. Wer am Samsung Galaxy A71 interessiert ist, sollte aktuell also einen guten Zeitpunkt zum Zugreifen haben.

Was kann das Samsung Galaxy A71?

Wir von GIGA haben das Samsung Galaxy A71 aktuell noch nicht getestet, andere Medien vergeben aber gute Noten. Gelobt werden Design, Speichermenge und das Display, außerdem ist noch ein klassischer Kopfhöreranschluss vorhanden. Bemängelt werden die nur mittelmäßige Kamera und die fehlende Wasserdichtigkeit. Unterm Strich also ein klassisches Mittelklasse-Handy von Samsung, wie man sie seit einigen Jahren kennt. Wer auf die Marke Samsung Wert legt und an die Software gewöhnt ist, erhält mutmaßlich ein gutes Produkt, das den Erwartungen entspricht. Mit dem Pixel 3a, dem iPhone SE 2020 und diversen Mittelklasse-Geräten von Xiaomi existieren aber auch starke Alternativen im mittleren Preissegment.