In wenigen Wochen wird die Vorstellung des neuen Galaxy Note 20 erwartet. Wer jetzt aber vermutet, dass Samsung in die Vollen geht und das Smartphone mit allerhand High-End-Technik ausstattet, könnte sich irren. In einem entscheidenden Punkt soll das Handy hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Zwar hat Samsung noch keine Einladungen zu einem Unpacked-Event verschickt, allerdings gilt es als sicher, dass der Branchenprimus Anfang August das neue Galaxy Note 20 vorstellen wird. Nach der exzellenten Galaxy-S20-Serie wurde bislang erwartet, dass Samsung die Technikschraube noch ein Stück weiter dreht – doch daran gibt es nun Zweifel.

Samsung Galaxy Note 20 ohne 120-Hz-Display

Dem bekannten Mobilfunk-Insider „Ice universe“ auf Twitter zufolge müssen sich Samsung-Fans beim Galaxy Note 20 auf eine Enttäuschung einstellen. Statt eines 120-Hz-Displays soll das neue Samsung-Smartphone nur einen Bildschirm mit 60-Hz-Wiederholrate an Bord haben. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, soll die Auflösung nur bei vergleichsweise mageren Full HD+ liegen. „Das kann ich nicht akzeptieren“, urteilt der bekannter Leaker.

Immerhin soll das Galaxy Note 20 ein flaches Display ohne gebogene Ränder besitzen, womit Samsung viele Edge-Verweigerer glücklich machen dürfte.

Warum 120-Hz-Displays so wichtig sind:

Will Samsung die Verkaufszahlen des Note 20 Pro ankurbeln?

Weshalb Samsung beim Galaxy Note 20 angeblich auf ein 120-Hz-Display verzichtet, ist nicht bekannt. Womöglich macht sich der Hersteller einen bekannten Verkaufstrick zunutze: das Kontrastprinzip. Neben dem regulären Galaxy Note 20 wird Samsung mit großer Wahrscheinlichkeit erneut eine Pro-Version vorstellen, die nicht nur besser ausgestattet sein wird, sondern auch teurer. Bereits beim Vorgänger hat Samsung diese Strategie an den Tag gelegt. Denkbar ist, dass Samsung Features wie das 120-Hz-Display bewusst dem Note 20 Pro vorbehält, um das teurere Smartphone besser aussehen zu lassen und so die Verkaufszahlen anzukurbeln.

Klar ist: Ohne 120-Hz-Display wird es das Galaxy Note 20 auf dem Markt schwer haben.