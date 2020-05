Bildquelle: GIGA

Das Samsung Galaxy S10 ist seit über einem Jahr in Deutschland auf dem Markt erhältlich. Mittlerweile ist der Preis des Top-Handys so stark gesunken, dass es fast schon in der Mittelklasse wildert. GIGA hat für euch den günstigsten Preis herausgesucht.

Samsung Galaxy S10: Top-Smartphone zum Bestpreis

Originalartikel:

Samsung-Smartphones werden von Jahr zu Jahr immer teurer. Das macht aber nichts, denn der Preisverfall gleicht die Erhöhung schnell aus. Wer das Samsung Galaxy S10 zum Marktstart zum Preis von 899 Euro gekauft hat, könnte sich jetzt ärgern. Seit dem Marktstart am 8. März 2019 ist der Preis des Galaxy S10 in Deutschland bei seriösen Händlern auf aktuell etwa 600 Euro gefallen – wie die nachfolgende Grafik sehr schön zeigt:

Samsung Galaxy S10 bei Amazon kaufen

Samsung Galaxy S10: Was macht das Smartphone so besonders?

Das Samsung Galaxy S10 besitzt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Vergleich zum Vorgänger wurde bei der Ausstattung nicht mehr so abgespeckt, wenn man das Plus-Modell heranzieht. Das S10 besitzt eine Triple-Kamera mit dem neuen Weitwinkelobjektiv, hat das gleiche, fast randlose Design spendiert bekommen, ist ebenso mit einem großen Akku ausgestattet und kann andere Smartphones oder Gadgets kabellos aufladen. Es ist zudem sehr leicht und liegt angenehm in der Hand. Die neue Kamera hat in unserem Kamera-Test überzeugt, wie ihr nachfolgend betrachten könnt:

Bilderstrecke starten (25 Bilder) Samsung Galaxy S10 im Kamera-Test: Ein Schritt in die richtige Richtung

Das Samsung Galaxy S10 platziert sich zwischen dem Galaxy S10 Plus und Galaxy S10e. Wir haben alle Versionen im Test gehabt:

Samsung Galaxy S10: Sollte man jetzt zuschlagen?

Das Samsung Galaxy S10 hat mittlerweile den größten Preisverfall hinter sich. Jetzt geht es nur noch in kleinen Schritten und bei besonderen Aktionen nach unten. Deswegen lohnt sich jetzt der Kauf für alle, die mit dem Erwerb gewartet haben, bis der beste Preis erreicht wird. Unter 600 Euro sind für dieses Smartphone ein sehr guter Preis. Erst mit der Vorstellung des Samsung Galaxy S11 im Februar 2020 wird der Preis dann vermutlich in den Bereich von 500 Euro und weniger fallen.