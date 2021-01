Samsung hat mit der Galaxy-S21-Serie drei sehr interessante High-End-Smartphones vorgestellt, die beim Design neue Maßstäbe setzen. Dem Unternehmen ist aber ein kleiner Fehler unterlaufen, der das komplette Gerät gefährdet, wenn man nicht genau hinschaut.

Samsung Galaxy S21 Facts

Samsung Galaxy S21: SIM-Slot wird zur Gefahr

Wer sich ein Samsung Galaxy S21, S21 Plus oder S21 Ultra kaufen möchte, sollte beim Einrichten auf ein Detail besonders achten. Samsung hat sich nämlich einen kleinen Designfehler geleistet. Das Loch zum Freigeben des SIM-Slots wird nämlich im Gehäuse auf der anderen Seite gespiegelt und kann so viel zu leicht verwechselt werden. Besonders wenn man nicht aufpasst, kann man das falsche Loch treffen und so die wasserdichten Eigenschaften des Smartphones zerstören. So sieht das Design der Unterseite des Galaxy S21 aus:

Mir ist es bei der Einrichtung des Samsung Galaxy S21 nämlich fast selbst passiert, dass ich aus Gewohnheit nicht das äußere, sondern innen liegende Loch genutzt hätte, um den SIM-Slot aus dem Gehäuse zu bekommen. Bei vielen Samsung-Handys befindet sich nämlich das Loch zum Öffnen des SIM-Slot nämlich innen und nicht außen. So kann es schnell passieren, dass man einfach das falsche Loch trifft und das Handy so beschädigt. Wenn dadurch ein Wasserschaden entsteht, ist das natürlich ein Nutzerfehler, der nicht von der Garantie abgedeckt ist. Zu häufig wird man den SIM-Slot zwar nicht mehr öffnen, da keine microSD-Karte mehr eingelegt werden kann, doch schon ein einziger Fehler kann das Handy beschädigen.

Galaxy S21 bei Samsung vorbestellen und Geschenke erhalten

Was das Samsung Galaxy S21 noch kann:

Samsung Galaxy S21: Erster Eindruck überzeugt

Das Samsung Galaxy S21 befindet sich seit wenigen Tagen in meinem Besitz und wird getestet. Der erste Eindruck ist hervorragend. Nach dem Galaxy Note 20 Ultra fühlt sich das S21 geradezu winzig an und wirkt extrem leicht. Die Performance ist hervorragend, das flache Display hinterlässt einen guten ersten Eindruck und auch die Kamera gefällt. In Kürze könnt ihr auf GIGA meinen ganzen Test lesen.