Samsung wird wohl schon in Kürze seine neuen Galaxy-S21-Smartphones vorstellen. Schon jetzt ist ein umfangreiches Hands-On-Video aufgetaucht, dass eines der Handys in Aktion zeigt.

Samsung Galaxy S21 und S21 Plus mit flachem Display

Originalartikel:

Bisher waren es nur Gerüchte, jetzt scheinen sich die Leaks tatsächlich zu bestätigen. Android Police hat drei Videos veröffentlicht, in denen das Samsung Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra zu sehen sind. Darin erkennt man, dass sowohl das S21 als auch das Galaxy S21 Plus mit einem flachen Bildschirm ausgestattet sind. Der Rahmen um den Bildschirm ist zwar relativ dünn und erinnert an den Rahmen vom iPhone 12, das Handy wirkt dadurch aber nicht mehr so kompakt wie mit einem Dual-Edge-Display. Das S21 und S21 Plus sehen optisch im Grunde gleich aus, sie unterscheiden sich nur von der Größe und Kapazität des Akkus:

Nur das Samsung Galaxy S21 Ultra ist mit einem Dual-Edge-Panel ausgestattet und kommt zudem mit einer umfangreicheren Kamera. Hier soll dann auch wieder ein 108-MP-Sensor zum Einsatz kommen, sowie ein Tele-Objektiv für Zoom. Interessanterweise soll der ToF-Sensor durch einen Laser-Autofokus ersetzt werden. Wie sich das auf die Bildqualität auswirkt, muss sich dann zeigen. Nachfolgend das Video zum Galaxy S21 Ultra:

Das Design der Kamera ist einzigartig, denn der Bereich ist Teil des Rahmens und zieht sich somit von der Seite des Smartphones bis auf die Rückseite. Sieht auf jeden Fall etwas gewöhnungsbedürftig aus. Samsung entwickelt damit das Aussehen des Handys weiter und macht es leichter erkennbar.

Samsung Galaxy S21: Vorstellung Mitte Januar erwartet

Laut Android Police soll die Vorstellung des Samsung Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra schon am 14. Januar 2021 stattfinden. Das wäre deutlich früher, als es normal der Fall ist. Laut den letzten Gerüchten will Samsung so schnell auf die neuen iPhones von Apple reagieren.