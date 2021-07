Während viele Samsung-Fans dem Unpacked-Event im August entgegenfiebern, auf dem die Galaxy Watch 4 enthüllt wird, sind neue Informationen zum Galaxy S22 aufgetaucht. Samsung soll im Bereich der Kamera alles überbieten, was es bisher in einem Smartphone gab.

Samsung Galaxy S22 mit 200-MP-Olympus-Kamera

Samsung hat im Galaxy S21 Ultra (zum Test) eine 108-MP-Kamera verbaut, die für hervorragende Bilder sorgt. Das reicht dem Unternehmen aber nicht. Entgegen bisheriger Spekulationen soll Samsung für das Galaxy S22 Ultra einen 200-MP-Sensor entwickeln. Überraschenderweise soll Samsung mit Olympus sogar einen namhaften Partner mit an Bord haben (Quelle: Pulse News). Das wäre die erste Partnerschaft des südkoreanischen Herstellers, die im Bereich der Kamera in einem Smartphone eingegangen wird. Die Kamera soll dabei aus fünf Linsen bestehen. Mehr ist zu diesem Thema noch nicht bekannt.

Samsung würde sich mit einer Olympus-Kamera dem Trend vieler Smartphone-Hersteller anschließen, die große Marken aus dem Kamera-Sektor mit ins Boot holen. Berühmtestes Beispiel ist hier Huawei mit Leica. Bis zum US-Bann war diese Kooperation eine echte Erfolgsgeschichte. Ob Samsung und Olympus ähnlich gut harmonieren und beide Seiten von der Partnerschaft gewinnen, bleibt abzuwarten. Es kommt immer darauf an, wie groß der Einfluss des japanischen Kameraherstellers auf das Galaxy S22 Ultra wirklich wird.

Im Video verraten wir euch, was die aktuelle Galaxy-S21-Generation von Samsung so besonders macht:

Samsung Galaxy S22: Wann werden die Smartphones vorgestellt?

Samsung hatte das Galaxy S21 in diesem Jahr schon im Januar vorgestellt. An dieser Tradition will das Unternehmen festhalten. Laut der Quelle sollen das Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra im Januar 2022 vorgestellt und zeitnah auf den Markt gebracht werden. Ein Galaxy Note 21 Ultra wird es in diesem Jahr nicht geben, sodass Samsung die besten Neuheiten für die Kamera voll im Galaxy S22 Ultra zur Geltung bringen kann.