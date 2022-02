Samsung veranstaltet am 9. Februar 2022 ein Unpacked-Event, auf dem mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Smartphones Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra und Tablets Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus und Tab S8 Ultra vorgestellt werden. Wer möchte, kann sich das Spektakel im Livestream anschauen und direkt mit dabei sein, wenn alle neuen Produkte enthüllt werden. Wir verraten euch, wo das möglich ist.

Samsung Electronics Facts

Samsung Unpacked 2022: Erstes Großevent des Jahres

Auf diesen Tag warten viele Samsung-Fans auf der ganzen Welt. Am 9. Februar 2022 findet das erste große Event des südkoreanischen Herstellers in diesem Jahr statt. Um 16:00 Uhr deutscher Zeit startet die Veranstaltung, der ihr wie üblich per Livestream folgen könnt. Samsung bietet mehrere Möglichkeiten zum Zuschauen an:

Wir werden den Livestream hier auch einbauen, wenn er verfügbar ist, sodass ihr direkt auf unserer Seite zuschauen könnt. Zudem werden wir euch im Nachgang alle neuen Produkte vorstellen.

Was erwartet uns auf dem Samsung-Event?

In den letzten Tagen und Wochen gab es unzählige Leaks, die im Grunde schon verraten haben, was uns Samsung vorstellen wird:

Samsung Galaxy S22: Die neue Smartphone-Generation wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit erwartet. Es soll ein Galaxy S22 und S22 Plus geben, die eher kleine Upgrades im Vergleich zum Galaxy S21 und S21 Plus werden. Das Galaxy S22 Ultra wird hingegen herausstechen. Es wird eine Kombination aus Galaxy S21 Ultra und Note 20 Ultra. Ein komplett neues Smartphone, das es in der Form so noch nie gab. Dieses bildet nicht nur die Speerspitze, sondern unterscheidet sich auch optisch stark von den anderen Modellen, obwohl der Name sehr ähnlich ist.

Die neue Smartphone-Generation wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit erwartet. Es soll ein Galaxy S22 und S22 Plus geben, die eher kleine Upgrades im Vergleich zum Galaxy S21 und S21 Plus werden. Das Galaxy S22 Ultra wird hingegen herausstechen. Es wird eine Kombination aus Galaxy S21 Ultra und Note 20 Ultra. Ein komplett neues Smartphone, das es in der Form so noch nie gab. Dieses bildet nicht nur die Speerspitze, sondern unterscheidet sich auch optisch stark von den anderen Modellen, obwohl der Name sehr ähnlich ist. Samsung Galaxy Tab S8: Erstmals wird es vom Galaxy Tab S8 nicht nur ein Plus-Modell geben, sondern mit dem Galaxy Tab S8 Ultra auch ein riesiges 14,6-Zoll-Tablet, das komplett neue Maßstäbe setzt. Es ist das größte Android-Tablet, das Samsung je gebaut hat und das zudem perfekt mit dem Galaxy S22 Ultra zusammenarbeiten kann. Damit möchte Samsung sein Ökosystem weiter ausbauen.

Erstmals wird es vom Galaxy Tab S8 nicht nur ein Plus-Modell geben, sondern mit dem Galaxy Tab S8 Ultra auch ein riesiges 14,6-Zoll-Tablet, das komplett neue Maßstäbe setzt. Es ist das größte Android-Tablet, das Samsung je gebaut hat und das zudem perfekt mit dem Galaxy S22 Ultra zusammenarbeiten kann. Damit möchte Samsung sein Ökosystem weiter ausbauen. Update-Garantie: Im Grunde in letzter Sekunde wurde bekannt, dass Samsung die Upgrade-Garantie für seine High-End-Smartphones und -Tablets ausbauen wird. Ab dem Galaxy S21 und Galaxy Tab S7 soll es vier neue Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheitsupdates geben. Da kann selbst Google nicht mithalten.

Wir sind gespannt, was uns Samsung noch so auf dem Galaxy-Unpacked-Event vorstellen möchte.