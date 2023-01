Samsung wird schon bald die neuen Galaxy-S23-Smartphones vorstellen. Während sich das Galaxy S23 Ultra optisch kaum verändern soll, wird es bei dem Galaxy S23 und S23 Plus kleine Anpassungen auf der Rückseite geben. Neue Bilder bestätigen das veränderte Design und auch die Farben, in denen die Handys erscheinen sollen.

Samsung Galaxy S23 (Ultra) kommt in vier Farben

Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis Samsung die Vorstellung der neuen Galaxy-S23-Smartphones ankündigt. Schon im Februar werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit alle Details erfahren. Vorab sind aber noch einige Bilder des Galaxy S23 und Galaxy S23 Ultra aufgetaucht, die das veränderte Design und die Farben der neuen Smartphones zeigen:

In diesen Farben soll das Samsung Galaxy S23 erscheinen. (Bildquelle: FMKorea

Dort sehen wir sehr schön, wie die Kamera auf der Rückseite im Gegensatz zum Galaxy S22 beim Galaxy S23 nicht mehr abgesetzt ist, sondern die einzelnen Kamerasensoren in den Vordergrund treten. Als neue Farbe kommt ein leichtes Gold hinzu, während es ansonsten bei Pink, Grün und Schwarz bleibt. Samsung dürfte vermutlich noch weitere Farben anbieten, wie es bei den aktuellen Modellen der Fall ist. Dort hat das Unternehmen auch knalligere Versionen im Angebot, die aber nur im Samsung-Shop erhältlich sind.

Das Samsung Galaxy S23 Ultra soll sich optisch kaum verändern. (Bildquelle: FMKorea

Beim Galaxy S23 Ultra gibt es im Vergleich zum Galaxy S22 Ultra optisch keinen Unterschied. Samsung setzt auf das gleiche Kameradesign, das mit diesem Smartphone eingeführt wurde und auch in Mittelklasse-Handys wie dem Galaxy A14 zum Einsatz kommt. Die Farben sind auch hier gleich. Die Version in Gold kommt neu dazu. Es dürfte auch davon noch zusätzliche Farben geben. Das ist also nur eine kleine Auswahl.

Diese Samsung-Tipps solltet ihr kennen:

Samsung Galaxy S23 Ultra mit hellerem Display

Erst kürzlich hat Samsung ein neues UDR2000-Display gezeigt, das mit über 2.000 Nits extrem hell ausfällt. Es wird spekuliert, dass dieses im Galaxy S23 Ultra zum Einsatz kommen soll. Damit würde Samsung das Smartphone im Vergleich zum Vorgänger an einer weiteren Stelle stark verbessern.