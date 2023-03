Samsung hat mit dem Galaxy S23 Ultra eines der besten Android-Smartphones der Welt gebaut. Das neueste Top-Handy von Samsung ist sogar so gut, dass sich selbst das beste iPhone warm anziehen muss. Samsung hat mit dem Galaxy S23 Ultra nämlich etwas geschafft, das bisher noch kein Android-Hersteller hinbekommen hat. Das Unternehmen hat Apple geschlagen.

Samsung Galaxy S23 Ultra ist schneller als iPhone 14 Pro Max

Smartphone-Hersteller versuchen das iPhone seit Jahren zu schlagen. Man kam oft nah dran, ist dann aber doch gescheitert. Das Samsung Galaxy S23 Ultra hat nun Geschichte geschrieben, denn es hat das iPhone 14 Pro Max in einem Speed-Test knapp geschlagen. Der YouTube-Kanal PhoneBuff ist für seine Speed-Tests bekannt, denn diese werden von Robotern ausgeführt und klammern den Menschen als Fehlerquelle so aus. Es werden Apps und Spiele gestartet, Videos geladen und gerendert, Fotos bearbeitet und vieles mehr. Erstmals konnte das Samsung Galaxy S23 Ultra das iPhone 14 Pro Max ganz knapp schlagen:

Geschafft hat Samsung das durch den Einsatz des Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, einem speziell für den südkoreanischen Hersteller etwas gepimpten Prozessor, und dem neuen UFS-4.0-Speicher, der im Vergleich zum Vorgänger eine doppelt so hohe Leistung besitzt. In Kombination mit immer weiter optimierter Software ist das Galaxy S23 Ultra nun auf dem Level des aktuellsten iPhones.

Weitere Android-Hersteller könnten folgen

Samsung ist nicht der einzige Hersteller, der den Snapdragon 8 Gen 2 und schnellen Speicher verwendet. Andere Hersteller haben zudem schlankere Oberflächen und könnten mit der Zeit ebenfalls die gleiche Leistungsfähigkeit von Samsung und Apple erreichen. Für Fans von Android-Geräten sind das in jedem Fall gute Fortschritte, denn die Smartphones sind in Sachen Leistung nicht mehr im Nachteil. Spätestens mit dem iPhone 15 Pro Max im kommenden Herbst wird sich zeigen, welchen Wert das Ergebnis dann noch hat.

