Samsung hat die Galaxy-S23-Smartphones gerade erst auf den Markt gebracht, da tauchen schon jetzt erste Informationen zum Galaxy S24 auf. Es soll wieder einen großen Sprung bei der Leistung geben, wodurch das Galaxy S23 sehr alt aussehen dürfte.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S24 mit Snapdragon 8 Gen 3 erwartet

Qualcomm hat mit dem Snapdragon 8 Gen 2 einen Prozessor gebaut, der im Samsung Galaxy S23 Ultra eine so hohe Leistung entfaltet, dass das iPhone 14 Pro Max im Speed-Test knapp geschlagen wurde. Auf diesem Erfolg wollen sich Qualcomm und Samsung aber nicht ausruhen. Es dürfte klar sein, dass das Galaxy S24 schneller wird als das Galaxy S23 (Test), doch der nun geleakte Leistungssprung ist besonders hoch:

Qualcomm soll beim Snapdragon 8 Gen 3 auf neue Kerne, eine stärkere Grafikeinheit und viel schnelleren UFS-4.1-Speicher setzen. Das soll die Leistung noch einmal drastisch steigen lassen. Im Geekbench geht es von 1.524 Punkten im Single-Core- und 4.597 Punkten im Multi-Core-Test auf 1.930 Punkte im Single-Core- und 6.236 Punkte im Multi-Core-Test hoch. Das ist nicht nur allein der CPU- und GPU-Leistung zu verdanken, sondern auch dem viel schnelleren UFS-4.1-Speicher. Der Arbeitsspeicher bleibt hingegen unverändert.

Im Video zeigen wir euch das Samsung Galaxy S23 Ultra:

Samsung Galaxy S23 Ultra im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy S24 könnte iPhone deutlicher schlagen

Wie oben bereits erwähnt, konnte das Samsung Galaxy S23 Ultra das iPhone 14 Pro Max im Speed-Test nur knapp schlagen. Mit dem nächsten Snapdragon 8 Gen 3 und weiteren Optimierungen an der Software könnte der Unterscheid noch deutlicher ausfallen. Zudem könnte Samsung wieder ein schnelleren Prozessor mit höherem Takt erhalten. Die Werte könnten also noch besser aussehen.

Einen Haken gibt es an der ganzen Geschichte noch. Das iPhone 15 Pro Max dürfte ebenfalls einen neuen Prozessor erhalten. Entsprechend wird es spannend sein zu sehen, wie sich das neue Apple-Handy im Herbst gegen das Samsung Galaxy S23 Ultra schlägt. Der Showdown mit dem Galaxy S24 Ultra kommt dann im nächsten Jahr. Der Leistungskampf geht also gerade erst so richtig los.