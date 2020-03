Samsung Galaxy S9: Auf dieses Software-Update haben die Handy-Besitzer schon gewartet

Handy-Besitzer des Samsung Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus können sich freuen. Für die beiden ehemaligen Spitzen-Smartphones wurde endlich ein neues Software-Update veröffentlicht, das man installieren sollte.

Samsung Galaxy S9 erhält März-Update

In diesem Monat hat sich Samsung beim März-Update für das Samsung Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus doch etwas mehr Zeit gelassen. Mit dem Start der Galaxy-S20-Reihe rücken die ehemaligen Top-Modelle etwas zurück, werden aber trotzdem noch mit allen wichtigen Software-Updates versorgt. Ab sofort bekommen die beiden Handys das März-Update und werden so auf den neuesten Stand gebracht. Für das Galaxy S20 und S10 wurde das Update schon vor einigen Wochen verteilt. Das Galaxy Note 9, Note 10 aber auch einige Mittelklasse-Smartphones wurden auch schon versorgt. Wenn ihr das S9 habt, solltet ihr also in den Einstellungen danach suchen – falls euch Samsung das Update nicht von sich aus anzeigt.

Mit dem März-Update für das Samsung Galaxy S9 werden viele Sicherheitslücken geschlossen. Viele davon im Android-Betriebssystem von Google, 25 zusätzlich in der Software von Samsung – berichtet SamMobile. Man sollte das Update also direkt installieren. Auf meinem Samsung Galaxy Note 9 hat das März-Update zunächst für etwas kürzere Laufzeiten gesorgt, mittlerweile hat sich das aber wieder eingependelt. Weitere Unterschiede sind mit nicht aufgefallen.

Samsung hält an guter Update-Strategie fest

Samsung verteilt mittlerweile seit vielen Monaten sehr viele Software-Updates für seine Galaxy-Smartphones. Dazu zählen nicht nur monatliche Updates für neuere Modelle, sondern auch für alte Handys wie das Galaxy S7. Das sind gute Vorzeichen für die Zukunft. Wer sich jetzt nämlich noch ein Galaxy S10 kauft, kann davon ausgehen, dass dieses lange mit neuen Software-Updates versorgt wird. GIGA hält euch auf dem Laufenden.