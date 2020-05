Mit dem Samsung Galaxy Z Flip hat das südkoreanische Unternehmen das zweite Falt-Handy auf den Markt gebracht. Im Vergleich zum Galaxy Fold verfolgt es ein anderes Konzept. Das sind meine Eindrücke nach 48 Stunden mit dem Smartphone.

Samsung Galaxy Z Flip: Erster Eindruck

Ganz ehrlich, so richtig überzeugt bin ich vom Trend zu Falt-Handys noch nicht. Das Galaxy Fold hat mich überhaupt nicht angesprochen. So war beispielsweise das Display an der Außenseite zu klein, der Notch im Inneren zu groß und auch die Haltbarkeit machte mir Sorgen. Mit dem Samsung Galaxy Z Flip soll alles besser werden – zumal hier ein anderes Konzept verfolgt wird. Statt eines Tablets, das zu einem Smartphone wird, hat man hier einfach ein Falt-Handy, das im zugeklappten Zustand kleiner wird. Zukunft und Vergangenheit treffen aufeinander – und das ist tatsächlich besser, als ich erwartet habe.

Klappmechanismus: Natürlich habe ich sofort angefangen, mich mit dem Scharnier zu beschäftigen und das Smartphone unzählige Male auf- und zugeklappt. Das funktioniert sehr gut und leise. Man hört kein Knacken oder Ähnliches, was man bei so einem Scharnier auf keinen Fall hören möchte. Das Scharnier hält den oberen Bereich des Displays auch sehr gut in Position, sodass man viel damit herumspielen kann. Mit einer Hand lässt sich das Samsung Galaxy Z Flip aber schwer öffnen. Ich nehme immer meine zweite Hand zu Hilfe, da ich es nicht auf den Boden fallenlassen möchte.

Außendisplay: Außen ist ein zweites Display verbaut. Ist zwar nett, um die Uhrzeit ablesen zu können, aber viel zu klein, um es wirklich sinnvoll zu nutzen. Es müsste ein größerer Bildschirm her.

Akkulaufzeit: Positiv überrascht bin ich von der Akkulaufzeit. Die Kapazität liegt bei 3.300 mAh und ich komme locker über den Tag, obwohl ich wirklich viel herumgespielt habe. Da hab ich ein viel schlechteres Ergebnis erwartet.

Speicher: Das Samsung Galaxy Z Flip ist zwar mit 256 GB internem Speicher ausgestattet, wenn man sich aber schon ein so teures Handy kauft, dann wäre ein microSD-Slot sicher sinnvoll gewesen.

Insgesamt bin ich positiv überrascht vom Samsung Galaxy Z Flip und werde es nun in den kommenden zwei Wochen täglich verwenden. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich das Handy im ganz normalen Alltag schlägt – wobei der durch die Corona-Pandemie etwas eingeschränkt ist. Die ersten Vorbehalte gegen dieses Klapp-Handy sind zunächst verflogen.