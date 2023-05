Der Smartwatch-Markt ist erneut geschrumpft, was vor allem Samsung und Apple zu spüren bekommen. Jetzt ist Samsung beim Marktanteil sogar vom zweiten Platz verdrängt worden. Ein ziemlich unbekannter Hersteller aus Indien wächst einfach viel schneller.

Smartwatches: Samsung verliert zweiten Platz

Neuen Daten der Marktforscher von Counterpoint Research zufolge ist der weltweite Smartwatch-Markt wieder geschrumpft. Im Vergleich mit dem ersten Quartal 2022 gingen die globalen Verkäufe zwischen Januar und März 2023 um 1,5 Prozent zurück. Im Vorquartal war bereits ein Rückgang um 8 Prozent im Jahresvergleich festgestellt worden. Insbesondere höherpreisige Smartwatches sollen sich deutlich schlechter verkaufen.

Apple und Samsung haben Marktanteile verloren. Innerhalb eines Jahres gingen sie bei Apple Watches um 6 Prozent, bei Galaxy Watches um 1 Prozent zurück. Während Apple weiterhin den ersten Platz für sich beanspruchen kann, ist Samsung vom zweiten auf den dritten abgerutscht (Quelle: Counterpoint Research).

Ein relativ unbekannter Hersteller aus Indien hat Samsung erstmals vom zweiten Platz verdrängen können. Wurde Fire-Boltt in den Statistiken zuletzt noch unter „Weitere“ zusammengefasst, liegt der weltweite Marktanteil jetzt bei 9 Prozent und knapp vor Samsung. Den Marktforschern zufolge sind die Verkäufe des Herstellers in nur einem Jahr um 57 Prozent gestiegen. Fire-Boltt gilt als die am schnellsten wachsende Smartwatch-Marke weltweit.

Fire-Boltt konzentriert sich bislang vor allem auf Smartwatches, die der Apple Watch ähnlich sehen, aber sehr viel günstiger angeboten werden. Kunden werden zudem mit einem Punktesystem gelockt. Gesammelte Punkte lassen sich gegen Produkte eintauschen.

Samsung: Hoffnung auf die Galaxy Watch 6

Im Sommer wird Samsung mit der nächsten Smartwatch-Generation angreifen. Die Vorstellung der Galaxy Watch 6 könnte Ende Juli 2023 geplant sein. Anders als bei der Galaxy Watch 5 soll es beim Nachfolger wieder eine Classic-Variante mit drehbarer Lünette geben.