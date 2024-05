Samsung hält Wort: Galaxy-Handys erhalten wichtiges Android-Update

Nachdem bereits die neuesten Flaggschiffe mit Samsungs One UI 6.1 versorgt wurden, stehen nun weitere Galaxy-Smartphones an. Jetzt werden die Galaxy-S22-Serie sowie die faltbaren Galaxy Z Fold 4 und Flip 4 mit dem KI-Update versorgt. Auch Tablets der Tab-S8-Serie sind an der Reihe.

Samsung Galaxy Facts

One UI 6.1: Samsung -Update für weitere Geräte

Bis Ende des Jahres sollen 100 Millionen Nutzer die Samsung-KI auf ihren Galaxy-Handys und -Tablets nutzen. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, hat der Konzern nun das Software-Update One UI 6.1 für weitere Galaxy-Smartphones angekündigt. Im Mai werden die Falt-Handys Galaxy Z Fold 4 und Samsung Flip 4, aber auch die Galaxy-S22-Serie und die Tablets der Tab-S8-Reihe Zugriff auf die Galaxy AI erhalten (Quelle: Samsung).

Laut Samsung haben bereits 75 Prozent der Nutzer des Galaxy Z Fold 5 und 80 Prozent der Besitzer des S23 Ultra in Europa das Update installiert. Das Interesse an den neuen KI-Funktionen sei groß, so der Konzern. One UI 6.1 für etwas ältere Smartphones wird zunächst in Samsungs Heimatmarkt Südkorea verteilt, danach sind andere Regionen an der Reihe.

Zu den KI-Funktionen, die mit dem Update eingeführt werden, gehören unter anderem Live-Übersetzung, Live-Transkription, KI-generierte Hintergrundbilder, ein Chat-Assistent und die Suchfunktion „Circle to Search“. Letztere steht als Google-Funktion nicht nur Galaxy-Besitzern zur Verfügung.

Das kann die Galaxy AI auf dem S24:

One UI 6.1: Samsungs KI-Funktionen nicht für alle

Es ist davon auszugehen, dass Samsung in Kürze auch das Galaxy Z Fold 3, Flip 3 und die Galaxy-S21-Handys mit One UI 6.1 ausstatten wird. Allerdings dürfte es aufgrund des verbauten Chipsatzes und des Arbeitsspeichers an einigen Stellen Einschränkungen bei den KI-Funktionen geben.

Berichten zufolge soll nur das Galaxy Z Fold 3 alle KI-Funktionen erhalten, während sich das Flip 3 und die Galaxy-S21-Serie mit „Circle to Search“ begnügen müssen (Quelle: 9to5Google).