Samsung-Handys: Brandneues Software-Update sorgt für nerviges Problem

Samsung verteilt aktuell für viele neuere und ältere Smartphones das große Software-Update auf One UI 6.1. Damit werden nicht nur neue Funktionen für die eigene Oberfläche eingeführt, sondern auch viele Neuerungen bei Android und teilweise auch KI-Features. Zuletzt gab es aber immer wieder Beschwerden über die Akkulaufzeit einiger Modelle. Und genau das Problem hat Samsung seit Wochen nicht gelöst.

Samsung-Handy nach Update mit erhöhtem Energieverbrauch

Wenn ihr eines der Galaxy-S23-Modelle, ein Galaxy Z Fold 5 oder Galaxy Z Flip 5 besitzt, dann könnte euch vielleicht selbst schon aufgefallen sein, dass die Smartphones seit dem Update auf One UI 6.1 im Vergleich zu One UI 6.0 einen erhöhten Energiebedarf haben. Bereits seit mehreren Wochen beschweren sich die Besitzerinnen und Besitzer über eine verkürzte Akkulaufzeit. Die Hoffnung war groß, dass das Problem schnell behoben wird, doch nach Wochen hat sich immer noch nichts getan.

Laut SamMobile ist das Problem bei den oben genannten Smartphones auch Wochen nach dem Release von One UI 6.1 immer noch vorhanden. Es melden sich auch immer mehr Menschen, weil die Verteilung des Updates voranschreitet. Die Akkus der betroffenen Nutzer werden viel zu schnell leer gesaugt, was im Alltag besonders ärgerlich ist. Es muss sich also um ein größeres Problem handeln.

Vereinzelt sind auch andere Samsung-Handys betroffen

One UI 6.1 wird für immer mehr Smartphones verteilt und teilweise melden sich dort dann auch Besitzer, die über eine verkürzte Akkulaufzeit klagen. Beispielsweise für das Galaxy A54. Laut SamMobile hat Samsung das Problem mit der verkürzten Akkulaufzeit bisher noch nicht offiziell anerkannt. Es ist also nicht bekannt, ob an einer Lösung gearbeitet wird. Für das Galaxy S22 gab es nach dem One-UI-6.1-Update ein weiteres Update, das zumindest etwas Besserung gebracht haben soll. Die Hoffnung ist also groß, dass das nächste Software-Update für die anderen Modelle ebenfalls Linderung bringt.

