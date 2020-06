Bildquelle: GIGA

Google hat mit Android 11 eine neue Version des mobilen Betriebssystems vorgestellt. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob das eigene Samsung-Handy dieses Update auch bekommt. Dazu gibt es nun erste Informationen.

Diese Samsung-Handys sollen Android 11 erhalten

Samsung hat in den letzten Monaten bewiesen, dass das südkoreanische Unternehmen eine sehr gute Update-Politik betreibt. Das gilt zumindest für die monatlichen Sicherheitsupdates. Diese verteilt Samsung sogar schneller für seine Galaxy-Handys, als Google für seine Pixel-Smartphones. Ganz anders sieht es bei großen Systemupdates aus. Mit Android 11 steht so eins an und man kann davon ausgehen, dass dieses einige Monate später erscheint, als es Google veröffentlicht. Doch welche Handys bekommen dieses Update überhaupt. SamMobile hat eine Liste mit den Kandidaten veröffentlicht, die sehr wahrscheinlich Android 11 erhalten.

Galaxy A01

Galaxy A10

Galaxy A10e

Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A20s

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A41

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A80

Galaxy A8s

Galaxy A90 5G

Galaxy M01

Galaxy M11

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy M40

Galaxy Xcover 4s

Galaxy Xcover FieldPro

Galaxy Xcover Pro

Galaxy S10e/S10/S10+/S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10/Note 10+ (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy S20 series (LTE/5G)

Galaxy Fold (LTE/5G)

Galaxy Z Flip

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy Tab Active Pro

Grundsätzlich gilt: Samsung verteilt für die meisten Galaxy-Handys zwei große Systemupdates. Kauft man also beispielsweise jetzt ein Galaxy S20 mit Android 10, bekommt man auf jeden Fall Android 11 und Android 12 als Update. Zudem werden viele Jahre Sicherheitsupdates geliefert. So beispielsweise für das Galaxy S7, das sogar noch vier Jahre nach dem Marktstart immer noch versorgt wird. In dem Fall ist man also lange abgesichert.

Samsung Galaxy S20 bei Amazon kaufen

Samsung Galaxy S20 ausprobiert:

Wann kommt das erste Update auf Android 11?

Google wird Android 11 in der finalen Version vermutlich im 3. Quartal veröffentlichen. Samsung braucht dann noch einige Monate, um das neue Betriebssystem mit einer überarbeiteten „One UI“-Oberfläche fertigzustellen. Wie schon beim Galaxy S9 und S10 ist gegen Ende des Jahres oder Anfang 2021 mit einem Update auf Android 11 für die Galaxy-S20-Serie zu rechnen. Weitere Modelle dürften zeitnah folgen. Was Android 11 so mitbringt, hat GIGA in diesem Artikel zusammengefasst.