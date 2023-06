Samsung hat mit der Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 5 Smartwatches auf den Markt gebracht, die auf Googles Wear OS basieren. Damit arbeiten die Uhren deutlich besser mit Android-Smartwatches zusammen. Einen großen Nachteil hatten die neuen Modelle aber die ganze Zeit. Das soll sich mit Wear OS 4 und One UI Watch 5 ändern.

Samsung-Smartwatch muss nicht mehr zurückgesetzt werden

Die neuen Samsung-Smartwatches sind sehr beliebt, denn sie bieten nicht nur einen riesigen Funktionsumfang, sondern arbeiten durch das neue Betriebssystem auch perfekt mit den Galaxy-Smartphones zusammen. Bisher war es aber noch so, dass ihr die Smartwatch zurücksetzen musstet, wenn ihr irgendwann euer Samsung-Handy gewechselt habt. Genau das wird künftig nicht mehr nötig sein.

Im Beta-Test von One UI Watch 5 auf Basis von Wear OS 4 wurde nämlich entdeckt, dass Samsung eine wirklich praktische Funktion integriert hat. Demnach könnt ihr die Galaxy Watch 4 (Test) oder Galaxy Watch 5 (Test) einfach mit einem neuen Samsung-Smartphone verbinden, ohne die Uhr zurücksetzen zu müssen. Das war bisher immer nötig, um die Smartwatch mit einem neuen Handy verbinden zu können.

Bereits 2020 gab es laut SamMobile Anzeichen dafür, dass Samsung dieses Feature umsetzen möchte. Passiert ist seitdem nichts. Jetzt mit der neuesten Software-Version wird die Erleichterung beim Wechsel eines Handys umgesetzt. Ihr müsst die Smartwatch damit nicht umständlich wieder neu einrichten.

Die neue Funktion wird auf allen Wear-OS-Uhren von Samsung aktiviert. Auch den Galaxy-Watch-5-Modellen:

Beta-Test der neuen Smartwatch-Software läuft

Zunächst hat sich der Beta-Test von One UI Watch 5 auf Basis von Wear OS 4 etwas verzögert, doch jetzt hat Samsung in den USA und Südkorea mit den Tests begonnen. Dort ist das Feature dann auch zuerst entdeckt worden. In Deutschland läuft der Beta-Test der Smartwatch-Software bisher noch nicht. Wir werden euch informieren, wenn ihr an dem Beta-Test in Deutschland teilnehmen könnt.