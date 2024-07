Samsung hat keine Chance: Xiaomi zeigt mit neuem Smartphone, wie es richtig geht

Xiaomi gehört zwar zu den größten Smartphone-Anbietern der Welt, doch nicht jedes Modell findet auch den Weg in alle Märkte. So war es bisher mit den Falt-Smartphones, die nur in China angeboten wurden. Doch das soll sich bald ändern und vielleicht könnte auch das nun aufgetauchte Xiaomi Mix Fold 4 den Weg zu uns finden. Es würde Samsung in jedem Fall starke Konkurrenz machen.

Xiaomi Mix Fold 4 durchgesickert

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass Xiaomi das Mix Flip nach Europa bringen könnte. Es handelt sich um ein Klapp-Handy, das dem Samsung Galaxy Z Flip 6 Konkurrenz machen würde. Nun sind erste Details zum Mix Fold 4 aufgetaucht. Diese Version wird in Konkurrenz zum Galaxy Z Fold 6 antreten. Kompromisse bei der Ausstattung macht Xiaomi dabei nicht, wie Evan Blass enthüllt hat.

Demnach soll das Mix Fold 4 technisch alles herausholen, was aktuell geht. Als Chip soll der Snapdragon 8 Gen 3 zum Einsatz kommen. Das Falt-Smartphone soll zudem über einen Akku verfügen, der eine Kapazität von 5.000 mAh übersteigt. Xiaomi setzt auf eine 50-MP-Leica-Kamera mit besonders guter Bildqualität. Das Handy soll zudem nach IPX8 wasserdicht und unter 10 mm dünn sein – zugeklappt versteht sich. Das Seitenverhältnis soll dabei dem eines normalen Smartphones entsprechen, was deutlich attraktiver ist als bei Samsungs länglicher Form. So könnte es aussehen:

Blass sagt aber deutlich, dass es sich bei dem Bild nicht um einen Leak des Herstellers handelt, sondern um ein „Arbeitsprodukt“, das nicht final ist. Es wurde also auf Basis der Gerüchte selbst erstellt. Die vielen Kamerasensoren lassen zumindest vermuten, dass Xiaomi dick auffährt, um mit den besten Kamera-Smartphones mithalten zu können.

Zum Vergleich könnt ihr euch das Xiaomi Mix Fold 3 im Video anschauen:

Xiaomi Mix Fold 3: Falt-Handy vorgestellt

Kommt dieses Xiaomi-Handy nach Europa?

Während sich die Gerüchteküche bei der Markteinführung des Xiaomi Mix Flip in Europa recht sicher ist, gilt das nicht für das Mix Fold 4. Hier ist noch komplett unbekannt, ob Xiaomi das Falt-Smartphone zu uns bringt. Zumindest in China, wo auch die Vorgänger veröffentlicht wurden, wird es Samsung das Leben schwer machen.

