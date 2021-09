Samsung scheint sich selbst nicht sicher zu sein, ob die Entscheidung wirklich richtig war, die Note-Serie in diesem Jahr so unter der Hand sterben zu lassen. Für das nächste Jahr könnte die Entscheidung revidiert werden.

Samsung plant ein Galaxy Note 22 Ultra

Samsung hat in diesem Jahr mit der Galaxy-S21-Serie und den Galaxy-Z-Fold-Serie mit faltbaren Displays zwei komplett verschiedene Smartphone-Serien auf den Markt gebracht. In der zweiten Jahreshälfte fehlte dadurch ein echtes Top-Smartphone. Die Konkurrenz freut sich, denn damit haben das iPhone 13 von Apple und das Mi 11T Pro von Xiaomi leichtes Spiel. Im nächsten Jahr könnte sich das wieder ändern, wie ein Insider laut SamMobile verrät.

Samsung soll laut Zuliefererkreisen nämlich an einer neue Note-Serie für 2022 arbeiten. Demnach soll in der ersten Jahreshälfte ein Galaxy Note 22 Ultra und vielleicht noch weitere Versionen erscheinen. Bisher handelt es sich nur um interne Pläne. Ob sie wirklich umgesetzt werden, nachdem sich die faltbaren Smartphones so gut verkaufen, ist eine andere Geschichte.

Der erwartete Zeitplan wäre gar nicht so verkehrt. Die Galaxy-S22-Smartphones würden im Januar 2022 den Anfang machen. Mitte 2022 könnte Samsung mit der Note-Serie technisch noch eins drauflegen. Im Herbst würde mit der Z-Serie die Smartphone-Zukunft weiter verfolgt. So würden sich die Modelle keine Konkurrenz machen und Samsung könnte sich gegen das jeweilige iPhone deutlich breiter aufstellen.

Der Fokus liegt auf dem Samsung Galaxy S22

Apple wird mit dem iPhone 13 zeigen, wohin die Richtung jetzt geht. Darauf wird Samsung dann im Januar mit dem Galaxy S22 reagieren. Die Verkaufszahlen der Galaxy-S21-Serie waren sehr schlecht, sodass sich das südkoreanische Unternehmen durchaus wieder etwas einfallen lassen muss. Dabei müssten die Smartphones besser und technisch sowie qualitativ nicht zurückgestutzt werden, wie es in diesem Jahr der Fall war. Es wird sich zeigen, ob die hohen Erwartungen erfüllt werden und ob Samsung die Kehrtwende schaffen kann.