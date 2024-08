Samsung kriegt die Kurve: Galaxy S24 stampft S23 in den Boden

Samsung hat zu Beginn des Jahres das Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra auf den Markt gebracht. Schon früh hat sich gezeigt, dass die neuen Top-Smartphones gut ankommen. Besonders das Ultra-Modell hat sich im ersten Quartal hervorragend verkauft. Nun hat Samsung verraten, wie es in der ersten Jahreshälfte für die aktuelle Smartphone-Generation im Vergleich zu den Galaxy-S23-Modellen läuft.

Samsung: Galaxy-S24-Modelle übertreffen Galaxy-S23-Modelle

Samsung kann sich freuen, denn der Hype um die neuen Galaxy-S24-Smartphones hält weiter an. Nicht nur das Galaxy S24 Ultra verkauft sich sehr gut und war im ersten Quartal das beliebteste Samsung-Handy überhaupt, sondern die ganze Serie verkauft sich besser als die Vorgänger. Samsung hat im Rahmen der Präsentation der Quartalszahlen gesagt, dass es ein „zweistelliges Wachstum im Vergleich zum Vorjahr bei Lieferungen und Umsatz“ gibt (Quelle: SamMobile).

Anzeige

Konkrete Informationen dazu, welches Modell sich am besten verkauft, gibt Samsung nicht. Das Galaxy S24 Ultra (Test) dürfte aber wie schon beim Vorgänger an der Spitze stehen, gefolgt vom Galaxy S24 und dem Galaxy S24 Plus. Letzteres verkauft sich bisher am schlechtesten.

Für Samsung ist der Erfolg sehr wichtig. Damit zeigt sich, dass sich der Hype um die neuen Handys in diesem Jahr nicht nur auf das erste Quartal nach dem Marktstart konzentriert. Die neuen Handys verkaufen sich kontinuierlich gut.

Anzeige

So einfach zündet ihr den Turbo bei eurem Samsung-Handy:

Samsung-Turbo: Animationen deaktivieren Abonniere uns

auf YouTube

Samsung legt beim Galaxy S25 Ultra weiter nach

Damit das teure Ultra-Handy von Samsung weiterhin so ein Erfolg bleibt, soll beim Galaxy S25 Ultra noch einmal nachgelegt werden. Erwartet wird eine Veränderung des Designs, sodass das Handy wie frühere S-Klasse-Handys aussieht und nicht mehr wie ein Note-Modell. Außerdem soll Samsung im kommenden Top-Smartphone nur noch 16 GB RAM verbauen. Da immer mehr KI-Features auf den Geräten direkt laufen sollen, ist das für die Zukunft auch nötig. Die Galaxy-S25-Smartphones werden Anfang 2025 erwartet.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.