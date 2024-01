Samsung legt bereits los: Brandneues Software-Update erreicht erste Handys

Samsung macht im neuen Jahr 2024 da weiter, wo das südkoreanische Unternehmen 2023 aufgehört hat – schnell und viele Android-Updates zu verteilen. Kaum ist der Januar da, steht auch schon das neueste Software-Update für erste Smartphones zum Download bereit. Weitere Modelle dürften schnell folgen.

Samsung verteilt erstes Software-Update für 2024

Wenn es um Software-Updates geht, dann kann Samsung aktuell niemand das Wasser reichen – nicht einmal Google. Das Unternehmen veröffentlicht wie ein Uhrwerk immer zu Beginn eines neuen Monats eine aktualisierte Version des Sicherheitsupdates. Und das nicht nur für die neusten Smartphones, sondern für viele ältere Modelle, die von der fünfjährigen Update-Garantie abgedeckt werden. 2024 macht Samsung genau so weiter wie schon 2023. Ab sofort stehen erste Januar-Updates für Galaxy-Smartphones zum Download bereit.

Zuerst hat Samsung das Januar-Update von 2024 für das Galaxy Z Flip 4 (Test) veröffentlicht. Kurze Zeit später stand schon das Software-Update für das Galaxy Z Fold 4 zum Download bereit. Diese beiden Falt-Handys der letzten Generation werden also vor den neuesten Modellen versorgt. Die Updates stehen in Europa und somit auch in Deutschland zur Verfügung. Wenn ihr eines der Smartphones besitzt, solltet ihr in den Einstellungen schauen, ob euch die neue Version schon angeboten wird.

Das Januar-Update ist so frisch, dass noch nicht einmal wirklich bekannt ist, was sich damit ändert. Bei SamMobile geht man davon aus, dass es sich in erster Linie um Verbesserungen bei der Sicherheit handelt. Samsung dürfte also einige Sicherheitslücken geschlossen haben.

So holt ihr alles aus eurem Samsung-Handy heraus:

Weitere Samsung-Geräte werden schnell folgen

Samsung hat mit dem Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 nur den Anfang gemacht. Alle Smartphones seit dem Galaxy S21 und viele Tablets von Samsung werden ziemlich schnell mit dem Januar-Update versorgt und damit auf den neuesten Stand gebracht. Es dürfte nur wenige Tage dauern, bis viele weitere Modelle aktualisiert werden.

