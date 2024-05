Samsung legt los: Auf dieses Software-Update haben Handy-Besitzer gewartet

Samsung hat bereits viele neuere und ältere Smartphones mit dem Update auf One UI 6.1 versorgt und damit auch KI-Funktionen von den S24-Modellen auf die Geräte gebracht. Doch genau wie bei den Mittelklasse-Handys gibt es das gleiche Software-Update auch ohne Künstliche Intelligenz. Ab sofort könnt ihr euch die neue Version auf älteren Handys installieren.

Samsung verteilt One UI 6.1 für alte Smartphones

Seit dem Galaxy S21 gilt eine vierjährige Update-Garantie für die meisten Smartphones und Tablets. Samsung versorgt zwar immer zuerst die neueren Modelle, wie in den vergangenen Wochen passiert, doch jetzt sind auch die älteren Geräte an der Reihe. Die Galaxy-S21-Serie von 2021 erhält ab sofort das Update auf One UI 6.1. Anders als die Galaxy-S22-Smartphones, die einige der KI-Funktionen von den Galaxy-S24-Modellen erhalten, gibt es für die ganz alten High-End-Modelle keine bedeutenden KI-Funktionen mehr (Quelle: SamMobile).

Der Rollout von One UI 6.1 für die Galaxy-S21-Smartphones hat in ersten Ländern in Europa begonnen. Wenn ihr also eines der Modelle besitzt, dann solltet ihr in den Einstellungen nach dem Update suchen. Es gibt schon viele Erfolgsmeldungen. Es ist insgesamt 2,4 GB groß und sollte mit vollem Akku installiert werden. Zudem solltet ihr eure Daten wie vor jedem großen Software-Update sichern. Im Normalfall sollte nichts passieren, doch ein Backup ist nie verkehrt.

Mit dem Update auf One UI 6.1 erhaltet ihr auf eurem Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra viele Neuerungen der Oberfläche und einige Optimierungen am Betriebssystem. Es fehlen aber alle großen KI-Funktionen, die ihr vielleicht von den neueren Modellen kennt.

Auf diesen Mittelklasse-Handys von Samsung läuft die gleiche One-UI-Version wie auf den S21-Modellen:

Neuere Samsung-Handys erhalten KI-Funktionen

Gute Nachrichten gab es vor einiger Zeit für Besitzer der Galaxy-S22-Smartphones. Samsung hatte sich nämlich doch noch dazu entschlossen, das One-UI-6.1-Update mit KI-Funktionen für die älteren Handys zu veröffentlichen. Diese laufen sogar ziemlich gut, wie ich beim Galaxy S23 FE mit der Hardware des Galaxy S22 feststellen konnte. Das Software-Update lohnt sich aber bei allen Handys, denn damit werden auch immer Sicherheitslücken geschlossen und andere Probleme behoben.

