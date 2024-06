Samsung legt los: Beliebtes Handy erhält brandneues Software-Update

Samsung hat in diesem Monat relativ spät das neueste Sicherheitsupdate für seine Galaxy-Smartphones veröffentlicht. Obwohl der Juni schon fast vorbei ist, haben viele Handys die neue Version immer noch nicht erhalten. Nun geht es aber wohl richtig los, denn ein älteres Modell wird auf den neuesten Stand gebracht. Auch neuere Handys haben in den letzten Tagen dieses Software-Update erhalten.

Samsung Galaxy S21 FE erhält Juni-Update

Es ist noch gar nicht so lange her, da hat Samsung Mitte des Monats mit dem Rollout des Juni-Updates für die Galaxy-S24-Modelle begonnen. Seitdem war es relativ ruhig. Jetzt geht es wohl wirklich los, denn mit dem Galaxy S21 FE hat auch ein ziemlich altes Handy die neue Version erhalten. Der Rollout des Juni-Updates läuft ab sofort in Europa, nachdem er einen Tag zuvor in den USA gestartet wurde (Quelle: SamMobile).

Mit dem Juni-Update werden 59 Sicherheitslücken geschlossen, von denen 22 allein Samsung-Geräte betreffen. Der Rest stammt vom Android-Betriebssystem. Gut möglich, dass die Fertigstellung des Software-Updates auch wegen der vielen gefundenen Sicherheitslücken so lange gedauert hat. Besonders weil so viele Lücken geschlossen werden, solltet ihr das Update direkt installieren, wenn es euch angeboten wird.

So einfach könnt ihr euren Akku schützen:

Samsung Galaxy: So habt ihr länger was vom Akku

auf YouTube

Viele weitere Samsung-Handys werden versorgt

Das Juni-Update kam in diesem Jahr sehr spät, was dafür sorgt, dass auch neuere Handys erst jetzt versorgt werden. So werden in einigen Ländern auch das Galaxy S23 FE, Galaxy A54 oder Galaxy A53 erst ab jetzt mit der neuen Software ausgestattet. Solltet ihr euch also wundern, wo denn das neueste Software-Update bleibt, dann könnt ihr beruhigt sein. Samsung benötigt einfach etwas länger. Wenn euch das Update mit der Zeit angezeigt wird, dann solltet ihr es direkt installieren, da damit viele Sicherheitslücken geschlossen werden. Es wird spannend sein zu sehen, ob sich die Verzögerung des Juni-Updates auf das Juli-Update auswirkt. Wir behalten das für euch im Blick.

