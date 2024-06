Samsung legt los: Brandneues Software-Update startet für erste Smartphones

Der neue Monat ist schon recht fortgeschritten und erst jetzt hat Samsung damit begonnen, erste Smartphones mit dem neuesten Sicherheitsupdate zu versorgen. Ab sofort steht das Juni-Update in ersten Ländern zum Download bereit. Eine große Verbesserung, auf die viele Besitzerinnen und Besitzer gehofft haben, ist nicht mit dabei.

Samsung Galaxy S24 erhält Juni-Update

Normalerweise versorgt Samsung seine Smartphones zu Beginn eines Monats mit dem neuesten Software-Update, teilweise sogar schon vorher. Im Juni 2024 war das nicht der Fall. Seit dem Beginn des Monats warten die Handy-Besitzer auf die neue Version, denn dort sollte es laut früheren Gerüchten ein großes Upgrade für die Kamera geben. Da es dieses Mal so lange gedauert hat, wurde auch fest damit gerechnet. Jetzt ist das Juni-Update für die Galaxy-S24-Smartphones da und es gibt kein Kamera-Update (Quelle: SamMobile).

Samsung hat mit dem neuesten Software-Update insgesamt 59 Sicherheitslücken geschlossen. Damit werden die Galaxy-S24-Smartphones zwar sicherer, doch die Verbesserungen an der Kamera, an denen Samsung arbeiten soll, sind noch nicht umgesetzt. Wieso Samsung dann so viel länger für das neue Software-Update gebraucht hat, kann sich die Quelle auch nicht erklären. Zunächst werden die Galaxy-S24-Smartphones in den USA und Südkorea versorgt. In den kommenden Tagen dürften auch Modelle in Deutschland an der Reihe sein.

So gut ist das Samsung Galaxy 24 mit KI-Features:

Weitere Samsung-Smartphones werden folgen

Die Galaxy-S24-Modelle sind erst der Startschuss für Samsung. Das Unternehmen wird in den kommenden Tagen weitere Smartphones und Tablets mit dem Juni-Update versorgen. Es gibt zudem schon erste Hinweise, dass die Galaxy-S23-Modelle in den USA ebenfalls mit dem Update versorgt werden. Zumindest gab es laut SamMobile bereits erste Erfolgsmeldungen. Es geht jetzt also wirklich los und Samsung versorgt seine Smartphones mit der neuesten Software. Google hat das Update für seine Pixel-Handys im Übrigen noch nicht veröffentlicht. Samsung ist der Konkurrenz also wieder voraus.

