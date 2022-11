Samsung gibt bei den Android-13-Updates für seine Galaxy-Geräte richtig Gas. Nachdem schon viele Smartphones mit dem großen Software-Update auf One UI 5.0 versorgt wurden, sind jetzt auch die Tablets an der Reihe. Samsung beginnt mit den High-End-Modellen. Weitere Geräte dürften folgen.

Samsung Galaxy Tab S8 erhält Update auf Android 13

Samsung hat bereits damit begonnen, Android-13-Updates für seine Smartphones zu verteilen. Dort werden nicht mehr nur High-End-Modelle wie das Galaxy S22 versorgt, sondern mittlerweile auch die Mittelklasse wie das Galaxy A53. Laut dem Upgrade-Zeitplan sollen im November auch erste Tablets das Update auf Android 13 und One UI 5.0 erhalten. Und genau das passiert ab sofort. Samsung hat das große Update für die Galaxy-Tab-S8-Tablets veröffentlicht. Folgende Modelle werden ab sofort mit der neuen Software versorgt:

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Das Update auf Android 13 für die Samsung-Tablets wird ab sofort in allen europäischen Ländern verteilt, darunter auch Deutschland. Wenn ihr also eines der obigen Tablets besitzt, dann könnt ihr die Software ab sofort installieren. Neben den Änderungen, die Android 13 eingeführt hat, hat Samsung zudem viele Neuerungen mit One UI 5.0 umgesetzt. Da geht es insbesondere ums Multitasking und die optimierte Bedienung für Tablets.

Im Video haben wir die One-UI-5.0-Neuerungen zusammengefasst:

Weitere Samsung-Tablets erhalten Android 13

Samsung hat bereits angekündigt, dass noch weitere Galaxy-Tablets ein Update auf Android 13 erhalten werden. In der ersten Phase werden aktuellere Modelle bis Februar 2023 aktualisiert. Danach sollen noch weitere Modelle folgen. Folgende Modelle sind laut Zeitplan bald dran:

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

Samsung Galaxy Tab Active3

Das neuere Samsung Galaxy Tab A8 wird zwar nicht gelistet, doch wir gehen davon aus, dass auch dieses Tablet ein Update auf Android 13 erhalten wird. Gut möglich, dass das erst nach Februar 2023 passiert. Wir halten euch auf dem Laufenden.