Samsung ist bekannt für seine mittlerweile sehr gute Update-Politik. In diesem Jahr könnte sich das südkoreanische Unternehmen aber noch einmal übertreffen. Noch bevor Google die nächste Android-Version im Detail vorgestellt hat, soll Samsung bereits jetzt damit begonnen haben, seine Software dafür anzupassen.

Android 14 für Samsung-Handys in Entwicklung

Samsung liefert Android-Updates zwar relativ schnell aus, lässt sich bei neuen Android-Versionen aber gern auch etwas länger Zeit. Der Grund dafür ist die eigene Oberfläche, die viele Anpassungen benötigt und meist auch neue Funktionen mitbringt. Android 14 wird auf Samsung-Handys also nicht nur einfach so verteilt, sondern es kommt direkt mit One UI 6.0. Genau daran soll Samsung jetzt schon arbeiten.

Laut SamMobile soll Samsung eine erste Version von Android 14 mit One UI 6.0 für das Galaxy S23 Ultra testen. Damit dürfte auch feststehen, dass die Galaxy-S23-Smartphones das Update zuerst erhalten. Doch das war es noch nicht. Angeblich soll Samsung auch schon am Update des Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 arbeiten. Die aktuellen Falt-Handys dürften also auch relativ schnell versorgt werden.

Welche Änderungen genau Samsung mit Android 14 und One UI 6.0 auf seinen Smartphones einführt, ist noch nicht im Detail bekannt. Klar ist aber, dass das Update auf die neue Android-Version in diesem Jahr noch früher erscheinen könnte. Schon in den letzten beiden Jahren hat Samsung den Release der neuen Android-Versionen stark vorgezogen. Android 14 könnte also relativ schnell kommen.

Zeitplan von Android 14

Android 14 soll laut dem Zeitplan von Google ab Juni 2023 in einer ersten stabilen Version erscheinen. Ab dann dürften Hersteller die Entwicklung verstärken. Ab August 2023 wird die finale Version erscheinen. Dann dürfte es nicht mehr lange dauern, bis Samsung seine Smartphones versorgt. Welche das sein werden, ist auch schon bekannt.

