Samsung ist der größte Smartphone-Hersteller der Welt und muss mit Innovationen immer wieder nachlegen, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Deswegen hat das südkoreanische Unternehmen ein neues Produkt vorgestellt, dass zukünftige Android-Handys noch besser macht.

Samsungs neuer 50-MP-Sensor mit schnellerem Autofokus

Samsung hat in diesem Jahr mit dem Galaxy S20 Ultra sein erstes High-End-Smartphone mit 108-MP-Kamera auf den Markt gebracht. So wirklich zufrieden waren die Kunden nicht, denn der große Sensor hatte einen entscheidenden Nachteil. Die Dual-Pixel-Technologie für schnellen und zuverlässigen Autofokus musste entfernt werden. Entsprechend Schwierigkeiten hatten die Besitzer immer anständig zu fokussieren. Samsung hat deswegen mit Software-Updates nachgebessert. Beim neuen Kamerasensor „ISOCELL GN1“ geht das Unternehmen einen Kompromiss ein. Die Auflösung liegt „nur“ bei 50 MP, dafür werden zwei Technologien vereint.

Der neue 50-MP-Sensor von Samsung ist nämlich mit der Dual-Pixel-Technologie ausgestattet, die einen extrem schnellen und zuverlässigen Autofokus besitzt. Es soll sich um den bisher besten Autofokus in einem Smartphone handeln. Zudem unterstützt der Sensor Pixel-Binning, wodurch Low-Light-Bilder eine bessere Qualität erreichen. Dabei werden vier Pixel zu einem großen Pixel zusammengefasst. Die Fotos werden dadurch in einer Auflösung von 12,5 MP ausgegeben. Neue Software soll die Bildqualität zudem weiter verbessern und auf ein Level mit 100-MP-Kameras bringen. Videos können in 8K aufgenommen werden, Smart-ISO wählt immer den richtigen ISO-Wert und Echtzeit-HDR holt alles aus einer Situation heraus, auch wenn die Lichtverhältnisse sehr schwierig sind.

In welchem Smartphone kommt der neue Sensor zum Einsatz?

Samsung gibt nur an, dass der neue 50-MP-Sensor in diesem Monat in Massenproduktion gegangen ist. Es wäre also durchaus denkbar, dass er schon sehr bald in einem Galaxy-Handy verbaut ist. Das Unternehmen hat aber nicht verraten, in welchem Modell das sein wird. Denkbar wäre das normale Galaxy Note 20, denn das Note 20 Plus soll den 108-MP-Sensor vom S20 Ultra erhalten. Der 50-MP-Sensor könnte zudem gut in der Mittelklasse zum Einsatz kommen oder verkauft werden. Samsung verbaut seine Kameras nämlich nicht nur in eigenen Handys.