Google hat Android 13 bereits für seine Pixel-Smartphones veröffentlicht. Bei Samsung läuft hingegen noch die Testphase mit den neuesten Galaxy-Modellen und der Oberfläche One UI 5.0. Jetzt legt Samsung aber nach, denn auch die Vorgänger werden ab sofort damit versorgt.

Android 13 für Samsung Galaxy S21 ist da

Samsung hat vor wenigen Wochen damit begonnen, Android 13 für die Galaxy-S22-Smartphones zu verteilen. Wer die neue Software schon haben will, kann am Beta-Programm teilnehmen und erhält dort schon jetzt das neueste Android. Es wurde schon vorher darüber gemunkelt, dass die Galaxy-S21-Smartphones schnell folgen werden. Und genau das hat sich jetzt bestätigt. Das Beta-Programm mit Android 13 für die Galaxy-S21-Smartphones wurde offiziell gestartet (Quelle: SamMobile).

In Südkorea und Großbritannien können erste Nutzerinnen und Nutzer bereits Android 13 auf ihren Galaxy-S21-Smartphones installieren. Normalerweise folgt Deutschland sehr schnell. Vermutlich könnt ihr in den kommenden Tagen auf eurem Galaxy S21 bereits Android 13 installieren, wenn ihr an der Testphase teilnehmen wollt. Damit bestätigt sich die Vermutung, dass Samsung die Android-13-Updates nicht nur für die neuesten Galaxy-Smartphones zügig verteilen möchte, sondern für viele weitere Modelle.

Was euch mit Android 13 erwartet:

Wann erscheint die finale Android-13-Version?

Der Beta-Test von Android 13 von Samsung läuft bereits seit einem Monat. Normalerweise braucht Samsung einige Wochen, um die finale Version anzubieten. Wir gehen also von frühestens Ende September aus. Vermutlich wird es aber eher der Oktober. Nach dem Galaxy S22 und Galaxy S21 werden viele weitere Samsung-Geräte ein Update auf Android 13 erhalten. Samsung verspricht für neuere Modelle mittlerweile vier neue Android-Versionen, sodass Smartphones sehr lange Software-Updates erhalten werden. Wir werden euch informieren, wenn die finale Version da ist.

