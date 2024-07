Samsung macht es wirklich: Handys werden sich mit nächstem Software-Update stark verändern

Samsung wird schon bald den Beta-Test von Android 15 und One UI 7 auf ersten Smartphones starten. Nun sind erste Bilder und Informationen aufgetaucht, die einige der großen Änderungen zeigen. Viele von euch werden sich umgewöhnen müssen, denn besonders bei den Benachrichtigungen wird sich einiges ändern.

Samsung verändert Optik und Bedienung mit One UI 7

In den letzten Wochen haben wir öfter darüber berichtet, dass Samsung mit dem Update auf Android 15 und One UI 7 das Design und die Bedienung der Oberfläche stark verändern wird. Es soll sich um die größte Änderung von One UI seit Jahren handeln. Während viele auf den Start des Beta-Tests warten, sind jetzt schon konkrete Details durchgesickert.

Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen

Samsung verändert die Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen unter One UI 7 fast komplett. (Bildquelle: Smartprix)

Besonders groß sind die Änderungen in Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen. Diese teilen sich wie bei Apple oder Huawei nun in zwei Fenster auf, zwischen denen ihr hin und her wischen könnt. So bekommt ihr entweder die Schnelleinstellungen oder die Benachrichtigungen angezeigt. Weiterhin ändert sich das Design fast komplett. Es wirkt wie eine Mischung aus dem Pixel-Launcher mit den großen runden Schiebereglern und Knöpfen, aber auch einer verbesserten Version von One UI 6 mit zurückhaltender Optik. Alles ist etwas runder gestaltet. Das soll an vielen Stellen der Oberfläche der Fall sein.

Komplett neue App-Icons

Samsung verändert in One UI 7 die App-Icons komplett. (Bildquelle: Smartprix/vetrox360)

Samsung hat seine App-Icons bisher bunt und flach gestaltet. Das ändert sich mit One UI 7. Icons für die Kamera, den Browser oder das Telefon verändern sich komplett. Die graue Farbgebung des Kamera-App-Icons geht mehr in Richtung iOS. Das Design wirkt aber trotzdem eigen. Im Titelbild oben könnt ihr den Vergleich sehen.

Neues Design bei Einstellungen

In den Einstellungen wird es mit One UI 7 auch etwas runder. (Bildquelle: Smartprix)

Die Abrundungen der anderen Bereiche ziehen sich auch durch die Einstellungen. Alles soll wohl etwas gefälliger und moderner wirken.

Dynamic Island arbeitet ganz anders

Kürzlich kam das Gerücht auf, dass Samsung in One UI 7 die Dynamic Island von den iPhones kopieren könnte. Das ist nicht der Fall. Stattdessen gibt es etwas dynamischere Benachrichtigungen, die sich über andere Apps aufklappen können. Die Funktionsweise habe aber durchaus Ähnlichkeiten.

Neue Kamera-App, Animationen und Continuity

Nicht nur das App-Icon für die Kamera verändert sich, sondern auch die ganze Kamera-App soll eine große Überarbeitung erhalten haben. Dazu gibt es aber noch kein Bildmaterial. Die Animationen sollen in One UI 7 viel flüssiger laufen als in älteren Versionen. Das ist immerhin ein dauerhaftes Ärgernis für Samsung-Nutzer. Neu ist eine Continuity-Funktion, mit der ihr Dinge auf dem Smartphone beginnen und auf dem Tablet fortführen könnt. Kennt man so auch von Apple.

Beta-Test von One UI 7 startet bald

Schon in wenigen Tagen soll der Beta-Test von One UI 7 auf Basis von Android 15 für erste Samsung-Smartphones wie das Galaxy S24 starten. Sobald das Update verfügbar ist, werden wir euch informieren.