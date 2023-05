Samsung setzt nicht nur auf seinen Galaxy-Smartphones mit One UI eine stark angepasste Oberfläche ein, sondern auch auf den Galaxy-Smartwatches. Jetzt hat das südkoreanische Unternehmen ein großes Software-Update angekündigt, welches die Uhren um neue Funktionen erweitert.

One UI 5 Watch für Samsung-Smartwatches angekündigt

Samsung nutzt auf seinen aktuellen Smartwatches One UI als Oberfläche über Wear OS von Google. Nun wurde mit One UI 5 Watch eine neue Version vorgestellt, die insgesamt drei Verbesserungen bringt (Quelle: Samsung):

Schlaftracking: Samsung verbessert mit One UI 5 Watch das Schlaftracking auf seinen Smartwatches. Dabei werden die Tipps für besseren Schlaf von Smartphones auf die Smartwatch übertragen. Daten zum Schlaf werden in der neuen Version auch deutlicher in den Fokus gestellt.

Fitnessfunktionen: Mit One UI 5 Watch personalisiert Samsung die Fitnessfunktionen. In einem zehnminütigen Test wird eure Fitness anhand verschiedener Daten individuell gemessen und auf Basis der Ergebnisse entsprechende Schwellenwerte eingestellt. Fünf Herzfrequenzzonen zeigen danach an, in welchem Leistungsfeld ihr euch bewegt. So lässt sich das Training auf die Herzfrequenzzone fokussieren, die ihr bearbeiten möchtet. Beispielsweise die Fettverbrennung oder das Ausdauertraining. Befindet ihr euch während des Trainings nicht in der richtigen Herzfrequenzzone, werdet ihr informiert.

Sicherheitsfunktionen: Samsung erweitert die Notfall-SOS-Funktion um die Rettungsnummer 119, die in einigen Ländern zum Einsatz kommt. Weiterhin können direkt auf der Uhr medizinische Informationen des Benutzers angezeigt werden, wenn diese vorab abgespeichert wurden. So kann euch im schlimmsten Fall besser geholfen werden.

Im Video stellen wir euch die aktuellen Samsung-Smartwatches vor:

Samsung startet zunächst mit Beta-Test

Das Software-Update auf One UI 5 Watch wird zunächst im Mai in einem Beta-Test über die Samsung-Members-App in ausgewählten Ländern getestet. Sie ist für alle Smartwatches der Galaxy-Watch-4- und Galaxy-Watch-5-Serie vorgesehen. Ältere Smartwatches gehen leer aus. Wann genau die finale Version von One UI 5 Watch für alle Nutzerinnen und Nutzer erscheint, ist aktuell nicht bekannt. Es dürfte aber vermutlich nur einige Wochen dauern, da sich die Neuerungen in Grenzen halten.

