Bei Samsung gehört es fast schon zur Tradition, dass sich das südkoreanische Unternehmen vor und nach der Präsentation neuer Produkte über die Konkurrenz lustig macht. In erster Linie ist Apple das Ziel. Oft sind die Videos eher peinlich, doch dieses Mal hat Samsung einen lustigen Clip produziert.

Samsung Electronics Facts

Samsung knöpft sich iPhone-Nutzer vor

Samsung versucht iPhone-Nutzer in seinen Videos immer so hinzustellen, dass diese ihre Augen vor echten Innovationen verschließen und dauernd das gleiche Handy kaufen. Genau diesen Ansatz verfolgt das südkoreanische Unternehmen im neuesten Clip wieder. Beim Camping klingeln die Falt-Handys von Samsung und ziehen die iPhone-Nutzer in ihren Bann. Diese versuchen wiederum zu entkommen. Bei der Flucht werden die Vorteile des Falt-Handys aufgezeigt:

Samsung Galaxy: Join the flip side — Season 2

In dem Video steht zwar noch das Galaxy Z Flip 4 im Fokus, doch die Vorteile des Falt-Mechanismus werden deutlich in Szene gesetzt, sodass im Verlauf des Clips die vermeintlichen iPhone-Nutzer davon überzeugt werden. Am Ende wird aber auch das kommende Galaxy Z Flip 5 angeteasert und davon zeigen sich die Menschen begeistert. Die offizielle Vorstellung findet am 26. Juli 2023 statt und dann wird sich zeigen, ob die Gerüchte der letzten Wochen bestätigt werden.

Samsung-Videos nicht immer so lustig

Während das aktuelle Video mit dem Galaxy Z Flip 4 und Flip 5 relativ gut gelungen ist, war das nicht immer so. Vergleichende Werbung der letzten Jahre von Samsung war eher missglückt und cringe. Dieses Mal ist es immerhin ein wenig lustig geworden und trifft voll ins Schwarze, was die Vorurteile gegenüber iPhones betrifft.

Zuletzt hat sich Google über das iPhone lustig gemacht und dieses fast schon in einer Sinnkrise erwischt. Die Google-Handys bieten mehr Funktionen und zeigen sich deutlich innovativer als das iPhone. Die Videos von Google sind wirklich lustig geworden. Falls ihr noch mehr sehen wollt.

