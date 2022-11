Samsung verkauft bisher die meisten Falt-Handys auf der Welt. Die Galaxy-Handys decken fast den gesamten Markt ab. Doch das dürfte sich ändern, wenn das neue Honor Magic Vs erscheint. Denn damit übernimmt Honor ein Alleinstellungsmerkmal von Samsung.

Honor Magic Vs unterstützt einen Stift

Obwohl Samsung schon seit Jahren den S Pen bei seinen Smartphones einsetzt, hat so gut wie kein anderer Hersteller dieses Alleinstellungsmerkmal übernommen. Mit dem Honor Magic Vs könnte jetzt eine echte Alternative zu Samsung erscheinen. Noch vor der offiziellen Präsentation am 23. November 2022 hat Honor auf Weibo ein Bild von dem Falt-Handy veröffentlicht, in dem auch ein passender Stift zu sehen ist:

Das Honor Magic Vs unterstützt einen Stift. (Bildquelle: Honor

Ähnlich wie beim Samsung Galaxy Z Fold 4 (Test) lässt sich dieser wohl nicht ins Gehäuse einschieben. Dazu ist der Stift zu dick und das Gehäuse des Handys zu schmal. Trotzdem könnten wir hier zum ersten Mal eine echte Alternative zum S Pen von Samsung erhalten. Bleibt abzuwarten, ob die Software da auch mitspielt, denn Samsung hat die Oberfläche für den S Pen mit zusätzlichen Anpassungen optimiert. Das müsste Honor auch bieten.

Ansonsten wirkt das Honor Magic Vs wie ein echt schönes Falt-Handy mit großem Außendisplay und schmalem Gehäuse. Auf früheren Bildern hat Honor schon gezeigt, dass das Falt-Handy relativ dünn wird. Die Kamera auf der Rückseite sieht zumindest auch sehr potent aus, sodass Samsung hier echte Konkurrenz bekommt. Technisch gesehen soll es sich um ein absolutes High-End-Modell handeln. Es wird interessant sein zu sehen, was Honor für dieses Handy verlangt.

Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy Z Fold 4 im Video:

Honor nicht von US-Sanktionen beschränkt

Nach der Abspaltung von Huawei ist Honor „frei“ und kann ohne Einschränkungen Handys auf den Markt bringen. Umso interessanter wird das Honor Magic Vs auch für deutsche Nutzer, die eben kein Samsung-Falt-Handy haben wollen, sondern eines von einem anderen Hersteller. Huawei bietet zwar auch Geräte an, doch die sind von der Software her eingeschränkt.