Viele Samsung-Produkte sind mittlerweile ähnlich gut verzahnt wie iPhone, iPad und Co. Der Einstieg ins „Samsung-Ökosystem“ muss dabei auch nicht teuer sein. GIGA hat ein Komplettpaket zusammengeschnürt, das Handy, Tablet und Smartwatch beinhaltet – für deutlich unter 700 Euro.

Ob iPhone, Apple Watch, iPad oder Mac: Einer der größten Vorteile von Apple ist das nahtlose Zusammenspiel der Produkte. Wie Zahnräder in einem Uhrwerk fassen die Geräte zusammen und ergänzen sich perfekt. Nur wenige Konkurrenten können da mithalten. Einer davon: Samsung. In den letzten Jahren hat der südkoreanische Elektronikkonzern ordentlich aufgeholt und ein eigenes Ökosystem geschaffen, das ähnlich gut zusammenarbeitet wie bei Apple. Im Gegensatz zum Kult-Hersteller aus Cupertino ist der Einstieg in die Samsung-Welt aber deutlich günstiger. Unser Komplettpaket kostet nicht mehr als 700 Euro.

Samsung Galaxy A52: Das Jedermann-Smartphone

Wir haben uns für das Galaxy A52 entschieden, das bei Amazon derzeit für 315 Euro über die Ladentheke geht. In der Preisklasse bis 350 Euro gibt es kaum ein Handy, das mit dem Galaxy A52 mithalten kann: Eine flotte Alltagsperformance, überdurchschnittlich gute Kameras, viel Speicher und Oberklasse-Features wie das schnelle 90-Hz-Display oder der IP67-Schutz gegen Staub und Wasser machen aus dem Galaxy A52 das Jedermann-Smartphone. Hinzu kommt Samsungs langer Softwaresupport, sodass Käufer auch noch in zwei oder drei Jahren regelmäßige Android- und Sicherheitsupdates erhalten.

Samsung Galaxy Tab A7: Das „Gut, aber günstig“-Tablet

In die ähnliche „Gut, aber günstig“-Kategorie fällt auch unsere Auswahl beim Tablet: das Galaxy Tab A7. Bei Amazon ist das Samsung-Tablet aktuell für 159 Euro zu haben. Hier sticht vor allem das schicke Design mit Metallgehäuse ins Auge, das in mehreren Farbvarianten angeboten wird. Mit der schieren Leistung eines iPad Pro oder Galaxy Tab 7 Pro kann das Galaxy Tab A7 zwar nicht mithalten, aber als bequemes Couch-Tablet zum Surfen, E-Mails schreiben, Social Media und für YouTube, Netflix und Co. reicht die Leistung des Galaxy Tab A7 mehr als nur aus. Ebenso wie für leichte Casual Games à la Candy Crush oder Subway Surfers.

Samsung Galaxy Watch Active 2: Die Smartwatch mit dem eleganten Äußeren

Als Begleiter für das Handgelenk haben wir uns für die Samsung Galaxy Watch Active 2 entschieden. Bei Amazon ist die Samsung-Smartwatch in mehreren Farbvarianten zu haben, die preislich bei 159 Euro beginnen. Die Galaxy Watch Active 2 punktet durch ihr elegantes Äußeres, hervorragendes Display sowie makellose Verarbeitung. Im GIGA-Test zur Galaxy Watch Active 2 konnte die Smartwatch 4,5 von 5 möglichen Sternen einheimsen. Samsung nutzt für seine Smartwatches das eigene Tizen-Betriebssystem, das sich insbesondere durch seine Energieeffizienz und flüssige Bedienung auszeichnet. Nach einiger Wartezeit steht mittlerweile auch das versprochene Update bereit, womit sich mittels Galaxy Watch Active 2 auch Blutdruck und EKG messen lassen. Für Sportler und gesundheitsbewusste Menschen ist die Samsung-Smartwatch also besonders zu empfehlen.

Unterm Strich sind wir jetzt bei 633 Euro – ein mehr als fairer Preis für ein Komplettpaket aus Smartphone, Tablet und Smartwatch.

Samsung Galaxy Buds+: Die perfekte Ergänzung

Wer noch einige Euro mehr auf der hohen Kante hat, kann das ganze Paket mit den Galaxy Buds+ abrunden. Die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer sind für glatte 80 Euro bei Amazon erhältlich. Im GIGA-Test zu den Galaxy Buds+ haben die Samsung-Kopfhörer sehr gute 85 Prozent erhalten. Gelobt wurde unter anderem die lange Laufzeit, der bequeme Sitz im Ohr und das nahtlose Zusammenspiel mit Samsung-Smartphones. Damit hätte man wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket und wäre komplett im Samsung-Ökosystem eingetaucht. Kosten insgesamt: 713 Euro.