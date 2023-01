Auch anderen TV-Herstellern will Samsung seine eigene Streaming-Plattform anbieten. Als erster Partner ist TCL im Gespräch. Ein Samsung-Fernseher oder Galaxy-Handy muss für Filme und Serien von Samsung TV Plus dann nicht in jedem Fall bereitstehen.

Samsung Electronics Facts

Samsung: Streaming-App für andere TV-Hersteller

Die Streaming-Plattform Samsung TV Plus ist derzeit noch exklusiv für neuere Samsung-Fernseher und Android-Smartphones verfügbar. Berichten zufolge könnte sich das aber schon bald ändern. Der koreanische Konzern befindet sich demnach in Gesprächen mit dem chinesischen Hersteller TCL. Damit könnte die Streaming-App künftig nicht mehr nur bei Samsung verfügbar sein.

Für Samsung ginge damit zwar ein Alleinstellungsmerkmal verloren, aber ein größerer Marktanteil ist dem Konzern wohl wichtiger. TCL soll erst der Anfang sein. Offenbar ist geplant, die Streaming-Plattform im Laufe der Zeit weiter zu öffnen (Quelle: Lowpass). Welche weiteren TV-Hersteller hinzukommen sollen, steht noch nicht fest.

Erst im vergangenen Jahr hatte Samsung seine Plattform aufgepeppt und neben einem neuen Design auch weitere Sender hinzugefügt. Weltweit stehen über Samsung TV Plus rund 1.600 Sender kostenlos zur Verfügung. In 24 Ländern, darunter auch Deutschland, können Filme und Serien mit Werbeunterbrechung geschaut werden. Im August 2022 gab Samsung ein Plattform-Wachstum von 100 Prozent innerhalb eines Jahres bekannt. Weltweit haben Zuschauer demnach drei Milliarden Stunden mit der App verbracht.

Mehr zu Samsung TV Plus im Video:

Samsung TV Plus: TV-Sender kostenlos streamen

Das bietet Samsung TV Plus

Das TV-Angebot von Samsung ist eine Mischung aus Live-Streams und On-Demand-Inhalten. In Deutschland stehen Sender wie Spiegel TV, CNN, DAZN Fast+ und BBC History zur Verfügung. Hinzu kommen spezielle Themenkanäle mit Dokumentationen, Spielfilmen oder Musik. Auch Serien wie Das Boot oder City of Lies können auf Abruf gesehen werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.