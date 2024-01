Samsung plant dicke Überraschung: Alte Handys erhalten geniale Funktionen

Samsung wird am 17. Januar 2024 seine neuen Galaxy-S24-Smartphones offiziell vorstellen und damit die Zukunft der KI-Handys einläuten. Die neuen Geräte sollen, ähnlich wie die Pixel-Handys von Google, viele zusätzliche Software-Features erhalten, die Künstliche Intelligenz verwenden. Jetzt wurde bekannt, dass auch ältere Modelle davon profitieren könnten.

Samsung will KI-Features auf ältere Handys bringen

Mit der „Galaxy AI“ will Samsung seine Galaxy-S24-Smartphones auf die nächste Ebene bringen. Der Fokus soll dann nicht mehr so stark auf der Hardware und dem Design der Smartphones liegen, sondern in erster Linie auf den Features. Google hat es vorgemacht und Samsung zieht nach, während Apple in der Richtung noch kaum etwas zu bieten hat. Samsung könnte der Zeit dieses Mal also wirklich voraus sein.

Bisher wurde erwartet, dass die neuen KI-Features exklusiv auf den Galaxy-S24-Smartphones zum Einsatz kommen. Es also eine Beschränkung gibt, die die Umsetzung auf älteren Handys verhindert. Doch dem scheint nicht so zu sein, behauptet SamMobile. Zumindest einige der neuen KI-Features sollen demnach auf den Galaxy-S23-Smartphones, dem Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 eingeführt werden. Das soll bereits im 1. Quartal 2024 mit dem Upgrade auf One UI 6.1 passieren.

SamMobile hat keine Informationen darüber, welche neuen KI-Features genau von den Galaxy-S24-Modellen auf älteren Handys landen. Wichtig ist nur, dass Samsung sich nicht verschließt und wie schon in der Vergangenheit alle Funktionen auf ältere Smartphones bringt, bei denen es möglich ist.

So optimiert ihr euer Samsung-Handy:

Weitere Smartphones könnten unterstützt werden

SamMobile gibt aber auch an, dass möglicherweise noch weitere Smartphones die KI-Funktionen der Galaxy-S24-Modelle erhalten. Welche genau das sein könnten, ist nicht bekannt. Denkbar wären aber auch Tablets, die ebenfalls von den Features der Bildbearbeitung und Übersetzungsfähigkeiten profitieren könnten. Am 17. Januar 2024 erfahrt ihr, welche KI-Features es überhaupt geben wird. Dann werden die Galaxy-S24-Smartphones offiziell vorgestellt.

