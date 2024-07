Samsung plant Überraschung: Besitzer des Galaxy S24 Ultra können sich freuen

Wenn ihr ein Galaxy S24 Ultra besitzt, dann kennt ihr sicher die Gerüchte um ein mysteriöses Software-Update, das Samsung in Vorbereitung hat. Eigentlich sollte es schon mehrfach erscheinen, passiert ist bisher nichts. Jetzt will eine zuverlässige Quelle erfahren haben, dass Samsung das große Update bald veröffentlichen soll.

Samsung Galaxy S24 Ultra soll riesiges Software-Update erhalten

Das Galaxy S24 Ultra (Test) erfreut sich riesiger Beliebtheit. Zum ersten Mal hat es Samsung bei den Verkaufszahlen mit einem High-End-Smartphone geschafft, alle Mittelklasse-Handys zu schlagen. Umso gespannter warten viele Besitzerinnen und Besitzer auf ein großes Software-Update, das schon seit Monaten in der Gerüchteküche herumgeistert. Nun gibt es dazu neue Informationen aus einer zuverlässigen Quelle.

Mit dem August-Update soll Samsung dem Galaxy S24 Ultra das lang ersehnte Kamera-Update spendieren. Das Unternehmen soll den Weißabgleich, die HDR-Funktion, Bildverarbeitung, Belichtung, Gesichtserkennung und den Zoom stark verbessert haben. Das waren nur einige der Dinge, die Samsung angefasst haben soll. Das Update soll sich in jedem Fall lohnen und in einem finalen Entwicklungsstadium sein, sodass es bald veröffentlicht werden kann. Die Quelle hofft, dass es im kommenden Monat passieren wird (Quelle: UniverseIce).

Das aktuelle Juli-Update, das für die Galaxy-S24-Smartphones vorher zur Verfügung gestellt wird, soll die Änderungen nicht beinhalten. Erst das darauffolgende Update soll das Ultra-Handy viel besser machen. Bleibt zu hoffen, dass sich das Gerücht dieses Mal wirklich bestätigt.

Verbesserungen auch für das Galaxy S24 und S24 Plus?

Die Quelle gibt an, dass das August-Update mit den vielen Verbesserungen für die Kamera nur für das Galaxy S24 Ultra vorgesehen ist. Ob auch das Galaxy S24 und S24 Plus zumindest einiges davon erhalten, bleibt offen. Samsung verwendet im Ultra-Modell einen 200-MP-Hauptsensor, den es in den anderen Handys nicht gibt. Wir werden euch informieren, wenn das Software-Update da ist.

