Private Fotos, Bankdaten und Passwörter: Nichts haben Kriminelle so sehr im Visier wie das Smartphone. Dazu lassen sich die Bösewichte immer raffiniertere Tricks einfallen, um an ihr Ziel zu gelangen. Das weiß auch Samsung und rüstet seine Galaxy-Handys nun ordentlich auf.

Ein falscher Klick – und schon ist das Smartphone mit Schadsoftware verseucht. Viele kennen die Gefahrenlage und handeln deshalb besonders vorsichtig. In manchen Fällen ist aber nicht mal ein Klick nötig. Es reicht bereits, ein Foto zu empfangen, das sogenannte Malware enthält. Mit einer neuen Funktion schützt Samsung seine Nutzer vor dieser Bedrohung.

Samsung führt Nachrichtenwächter auf seinen Smartphones ein

Dazu hat der südkoreanische Hersteller jetzt den „Message Guard“ vorgestellt (deutsch: Nachrichtenwächter). Bei ihm ist der Name Programm: Er checkt eingehende Bilder automatisch auf Malware und neutralisiert sie – ganz ohne Zutun des Nutzers. Noch bevor das Foto geöffnet wurde, soll die Gefahr gebannt sein (Quelle: Samsung).

Samsungs Nachrichtenwächter ist zuerst auf den Modellen der Galaxy-S23-Serie verfügbar. Später sollen aber weitere Smartphones und Tablets mit dem Sicherheitsfeature ausgestattet werden. Dann als Teil des Updates auf One UI 5.1 oder höher.

Folgende Bildformate checkt der Message Guard auf Malware:

PNG

JPG/JPEG

GIF

ICO

WEBP

BMP

WBMP

Damit deckt Samsung die meistverbreiteten Bildformate ab.

Support für Drittanbieter-Apps wie WhatsApp kommt später

Kleiner Wermutstropfen: Zunächst steht der Nachrichtenwächter nur in Samsungs eigener Nachrichte-App zur Verfügung und in Google Messages. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Funktion aber auch auf Messenger von Drittanbietern ausgeweitet werden. Sobald der Support von WhatsApp, Telegram und Co. ausgerollt wird, dürfte der Nachrichtenwächter ein echter Gamechanger im Kampf gegen Malware-versuchte Bilder werden.