Samsung schafft mit dem Galaxy S25 Ultra komplett neue Möglichkeiten

Samsung hat die Galaxy-S24-Smartphones zwar erst vor einigen Monaten auf den Markt gebracht, doch das Unternehmen arbeitet bereits fleißig an den Nachfolgern. Besonders das Galaxy S25 Ultra könnte etwas schaffen, an dem aktuelle Smartphones bisher komplett scheitern. Es geht um die Leistung in Spielen durch den neuen Qualcomm-Chip.

Samsung Galaxy S25 Ultra mit viel mehr GPU-Leistung

Smartphones werden von Jahr zu Jahr immer schneller und bieten mehr Grafikleistung. Viele Spiele laufen auf den Handys aber trotzdem nicht mit hoher Auflösung. Mit dem Galaxy S25 Ultra und dem Snapdragon 8 Gen 4 könnte sich das ändern. Laut neuesten Informationen könnten Spiele wie Genshin Impact statt in HD mit Full HD in 60 Frames pro Sekunde ausgeführt werden. Viele Smartphones schaffen die 60 FPS nicht einmal mit HD-Auflösung und Samsung will dies mit dem neuen Chip bei Full HD ermöglichen (Quelle: SamMobile).

Genshin Impact ist dabei ein Extrembeispiel, das grafisch sehr anspruchsvoll ist, und viel GPU-Leistung benötigt. Andere Spiele, die etwas genügsamer sind, könnten in höherer Auflösung also noch mehr FPS erzeugen und so vielleicht sogar das volle Potenzial des Displays mit 120 Hz ausschöpfen. Wichtig ist am Ende aber, dass die hohe Leistung über Zeit auch wirklich gehalten werden kann und die GPU nicht gedrosselt wird. Da soll der neue Qualcomm-Chip wohl eine gute Leistung erbringen.

Im Video stellen wir euch das aktuelle Samsung Galaxy S24 Ultra vor:

Andere Hersteller profitieren auch

Der Snapdragon 8 Gen 4 wird bei Samsung laut aktuellen Informationen in Europa wohl nur im Galaxy S25 Ultra zum Einsatz kommen. Einen ersten Vorgeschmack auf die hohe Leistung könnte es mit dem Xiaomi 15 geben. Das chinesische Unternehmen soll als erster Smartphone-Hersteller den Qualcomm-Chip verbauen dürfen. Bereits in wenigen Monaten dürfte das Handy in China vorgestellt werden. Deutschland dürfte erst 2025 in den Genuss des neuen Chips kommen.

