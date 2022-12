Google veröffentlicht jedes Jahr interessante Einblicke in die Suche zu verschiedenen Themen. Uns hat interessiert, welche Smartphones in Deutschland denn in diesem Jahr am häufigsten gesucht wurden. Google hat uns die Daten bereitgestellt und diese wollen wir mit euch teilen.

Samsung Galaxy S22 schlägt iPhone 14 in Deutschland

In jedem Jahr verrät Google spannende Details zu Suchanfragen, die die Trends im Jahr anzeigen. Wir hatten die Möglichkeit, selbst eine Suchanfrage an Google zu stellen und haben uns dafür interessiert, welche Smartphones denn in Deutschland am beliebtesten sind. Dieser Bitte ist Google nachgekommen und hat uns folgende Ergebnisse geliefert:

Samsung Galaxy S22 iPhone 14 Google Pixel 7 iPhone 13 Samsung Galaxy A52 OPPO Find X5 Pro Xiaomi 11T Pro Google Pixel 6 Samsung Galaxy Z Flip4 Samsung Galaxy A22

In Deutschland ist 2022 also das Galaxy S22 (Test) von Samsung am häufigsten gesucht worden und demnach das beliebteste Smartphone. Dahinter folgt das aktuelle iPhone 14 von Apple. Hierzu muss man anmerken, dass das Galaxy S22 viel früher im Jahr vorgestellt wurde. Samsung hatte also einen zeitlichen Vorteil. Das Pixel 7 von Google soll sogar häufiger gesucht worden sein als das iPhone 13. Kann man verstehen, denn Google hat in diesem Jahr wieder ordentlich nachgelegt, wie wir im Test vom Pixel 7 Pro gezeigt haben.

Weiterhin sehr gefragt ist das Mittelklasse-Handy Galaxy A52 (Test) von Samsung. Und das, obwohl mit dem Galaxy A52s und Galaxy A53 schon die Nachfolger am Start sind. Auch Oppo und Xiaomi sind noch mit dem Find X5 Pro und 11T Pro (Test) vertreten. Beides interessante Smartphones, die als Alternativen zu Samsung gelten.

Die Suchanfragen bei Google können viele Gründe haben, beispielsweise Probleme mit Geräten oder Ähnliches. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr groß, dass sich in erster Linie Interessenten über diese Modelle informieren.

Samsung hat das beliebteste Falt-Handy

Das Galaxy Z Flip 4 (Test) von Samsung ist zudem das beliebtestes Falt-Handy in Deutschland und schafft es mit dem 9. Platz sogar knapp in die Top 10. Das passt zu den letzten Meldungen, wonach die meisten Käuferinnen und Käufer von Falt-Geräten sich für ein Klapp-Handy von Samsung entscheiden.