Samsung schmiert komplett ab: Es gibt einen neuen Falt-Smartphone-König

Samsung galt bei faltbaren Smartphones lange als unantastbar. Das südkoreanische Unternehmen hatte die innovativen Geräte zuerst auf den Markt gebracht und immer wieder weiterentwickelt. Chinesische Hersteller sind zwar erst später mit eingestiegen, übernehmen den Markt jetzt aber – und das weltweit. Samsung ist bei den Marktanteilen massiv eingebrochen, während die Konkurrenz stark zulegt.

Samsung Electronics Facts

Huawei übernimmt von Samsung die Falt-Smartphone-Führung

Es hatte sich bereits vor einiger Zeit angekündigt. Samsung hat kürzlich in China den Falt-Smartphone-Thron verloren. Nun zeigt sich das ganze Ausmaß bei Counterpoint in den globalen Zahlen des 1. Quartals 2024. Insgesamt ist der Falt-Smartphone-Markt um 49 Prozent gewachsen, was alle Hersteller dieser Geräte freut. Besonders die, die ihre Marktanteile explosionsartig steigern konnten, während Samsung einen herben Rückschlag hinnehmen muss:

Huawei ist der neue Falt-Smartphone-König. (Bildquelle: Counterpoint)

Während Samsung im 1. Quartal 2023 noch einen Marktanteil von 58 Prozent für sich behaupten konnte, ist dieser auf nur noch 23 Prozent zusammengefallen. Huawei konnte durch den Einsatz des 5G-Modems in seinen Falt-Handys massiv zulegen und seinen Marktanteil innerhalb eines Jahres von 14 auf 35 Prozent steigern. Doch nicht nur das, auch Honor ist mit einem Plus von 460 Prozent und einem Marktanteil von nun 12 Prozent massiv gewachsen. Motorola schießt den Vogel mit einem Wachstum um 1.473 Prozent komplett ab. Die Razr-Falt-Handys erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit.

Anzeige

Im Video könnt ihr euch das aktuellste Falt-Handy von Huawei anschauen:

Huawei Pocket 2 vorgestellt

Kann es Samsung zurück an die Spitze schaffen?

Für Samsung sieht es auf dem Falt-Smartphone-Markt aktuell relativ schlecht aus. Die Konkurrenz übertrifft das südkoreanische Unternehmen mit günstigeren Preisen, mehr Auswahl und anderen Formfaktoren. Es sind also keine reinen Kopien, die sich besser verkaufen. Es wird interessant sein, zu sehen, ob sich Samsung wieder an die Spitze arbeiten wird. Das Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 werden voraussichtlich am 10. Juli 2024 vorgestellt. Spätestens dann wird sich zeigen, ob Samsung eher ein kleines oder größeres Upgrade umsetzt und so den Markt wieder einnimmt.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.