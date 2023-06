Samsung wird bald den Nachfolger des Galaxy Z Fold 4 vorstellen und dort viele Verbesserungen vornehmen. Auch deswegen wurde vermutet, dass der Preis für das Galaxy Z Fold 5 vielleicht steigen könnte, wie es bei den Galaxy-S23-Smartphones der Fall war. Doch genau das Gegenteil soll passieren.

Samsung Galaxy Z Fold 5 soll günstiger werden

Ende Juli 2023 wird Samsung das nächste Unpacked-Event veranstalten, auf dem mit großer Wahrscheinlichkeit das neue Falt-Handy Galaxy Z Fold 5 vorgestellt wird. Dieses soll einige Verbesserungen aufweisen. Beispielsweise einen schnellen Prozessor oder das neue Scharnier. Die Verbesserungen scheinen sich aber nicht negativ auf den Preis auszuwirken. Der soll tatsächlich etwas fallen (Quelle: @Tech_Reve).

In den USA kostete das Galaxy Z Fold 4 zur Markteinführung 1.799 US-Dollar. Das Galaxy Z Fold 5 könnte laut ersten Spekulationen um 100 US-Dollar günstiger werden und so bei 1.699 US-Dollar landen. Ob die Preissenkung auch in Deutschland umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Samsung hat die Galaxy-S23-Smartphones teurer als die Galaxy-S22-Smartphones gemacht. Bei den kommenden Galaxy-Watch-6-Uhren soll es ein gespaltenes Bild geben. Einige Modelle werden teurer, andere dafür günstiger.

In Deutschland kam das Samsung Galaxy Z Fold 4 für 1.799 Euro auf den Markt. Ein Preis von 1.699 Euro wäre für das Galaxy Z Fold 5 also ziemlich verlockend. Bestätigt ist das alles aber noch nicht. Gut möglich, dass die Preissenkung auch nur in den USA gelten wird.

Im Video stellen wir euch die aktuellen Falt-Handys vor:

Falt-Handys von Samsung fallen schnell im Preis

Egal ob sich der Preis des Samsung Galaxy Z Fold 5 nun verändert oder nicht. Die Preise bleiben nicht lange auf einem so hohen Niveau. Beim Galaxy Z Fold 4 hat man gesehen, wie schnell der Preis fallen kann. Wer also einige Zeit wartet und nicht direkt zum Marktstart zuschlägt, der kann viel Geld sparen. Wir behalten die Preisentwicklung im Blick.