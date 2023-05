Samsung-Smartphones gelten als sehr zuverlässig. Doch es kann immer mal passieren, dass es zu Problemen kommt. Bevor ihr euch an den Support von Samsung wendet, könnt ihr selbst eine Diagnose durchführen. Dafür wurde eine Funktion in die Smartphones integriert.

Samsung Electronics Facts

Samsung-Handys mit Diagnose-Funktion

Das Smartphone ist eines der wichtigsten Geräte in unserem Alltag. Darauf sind die persönlichsten Dinge wie Fotos und vieles mehr gespeichert. Wenn damit etwas passiert, ist das Geschrei groß. Deswegen solltet ihr darauf achten, dass ihr euer Smartphone anständig behandelt. Doch es kann auch einfach so etwas kaputt gehen. Wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie es eigentlich sein sollte, könnt ihr eine Diagnose-Funktion nutzen, die auf jedem Samsung-Smartphone integriert ist. So erfahrt ihr, was mit dem Smartphone nicht stimmt.

Ihr findet die Diagnose-Funktion in den „Einstellungen“ unter „Akku und Gerätewartung“ und dann ganz unten bei „Diagnose“. Wenn ihr diesen Punkt öffnet, könnt ihr verschiedene Dinge überprüfen:

Mit der Diagnose-Funktion könnt ihr verschiedene Dinge auf eurem Samsung-Handy überprüfen. (Bildquelle: GIGA)

Im Fall eines Samsung Galaxy A52s könnt ihr insgesamt 23 Punkte überprüfen lassen. Dazu zählen beispielsweise der Akku, die SD-Karte, die verschiedenen Sensoren, der Touchscreen, der Fingerabdrucksensor und vieles mehr. Solltet ihr dort Probleme feststellen, dann könnt ihr euch danach mit einem konkreten Verdacht an den Samsung-Support oder einen anderen Reparatur-Shop wenden. So wisst ihr dann auch genau, was kaputt ist und müsst nicht für etwas bezahlen, was gar nicht kaputt war.

Was sich sonst noch mit Android 13 und One UI 5.0 ändert, erfahrt ihr im Video:

Samsung-Handy schneller machen

Kommt euch euer Samsung-Handy einfach etwas langsam vor, könnt ihr das Smartphone auch schneller machen. Dazu gibt es einen kleinen Trick. Ihr müsst nämlich einfach nur die Animationen ausschalten. Schon fühlt sich euer Samsung-Handy wie ein komplett anderes Gerät an.

